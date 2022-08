Weiterhin hohe Temperaturen und kaum Niederschläge

Ein Kanu fährt an den trockengefallenen Buhnen am Rheinufer vorbei. Im Rhein wird in den kommenden Tagen voraussichtlich immer weniger Wasser fließen. © Federico Gambarini/dpa

Heiß und trocken - das hochsommerliche Wetter wird der Natur nach Einschätzung von Meteorologen auch die nächsten Tage weiter deutlich zusetzen. Wolken dürften nur vorübergehend aufziehen.

Offenbach - Das Hoch „Oscar“ sorgt in den kommenden Tagen weiterhin für Sonne, hohe Temperaturen - und Trockenheit. Zum „Leidwesen der Natur“ würden Regenwolken ferngehalten, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach.

Auch am Wochenende bleibe es meist trocken, obwohl es in einigen Regionen kurze Schauer geben könne. Eine Entspannung mit Blick auf die anhaltende Trockenheit sei damit jedoch nicht verbunden.

Nur vereinzelt Schauer oder Gewitter

Am Freitag erwarten die Meteorologen weitgehend sonnige und trockene Bedingungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 34 Grad, im Südosten bei etwa 25 Grad. Vom Erzgebirge bis zum östlichen Alpenrand sind vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich, hieß es. Nachts kühlt es auf 19 bis neun Grad ab.

Am Samstag gibt es erneut viel Sonne bei Höchstwerten von 29 bis 35 Grad, an den Küsten und im Südosten bis 27 Grad. Vom Osten bis Südosten sei teils starke Bewölkung mit einzelnen Schauern und Gewittern möglich - vor allem im Bergland. Die Temperaturen sinken in der Nacht zum Sonntag auf 20 bis 13 Grad ab, im äußersten Süden sind elf Grad möglich.

Am Sonntag geht es laut DWD ähnlich weiter - also heiter und meist trocken. Gebietsweise können demnach auch Wolken aufziehen, allerdings nur vorübergehend. Die Temperaturen erreichen maximal 28 bis 35 Grad, in Küstengebieten wird es etwas kühler. dpa