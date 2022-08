Weitere Festnahme nach Tötung von Neunjähriger in Liverpool

Teilen

Ian Rush (r), Botschafter des FC Liverpool, und Ian Snodin, Botschafter des FC Everton, besuchen den Tatort nach der Tötung einer Neunjährigen. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Ein kleines Mädchen hat sein Leben verloren, nachdem ein Mann auf der Flucht vor einem Schützen in das Haus des Mädchens stürmte. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür und traf das Kind.

Liverpool - Nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in Liverpool hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige stehe unter Verdacht des Mordes und des zweifachen versuchten Mordes, teilte die Polizei am Freitagabend in der nordenglischen Stadt mit. Er werde nun verhört. Zuvor hatte die Polizei bereits einen 36-jährigen Mann wegen desselben Tatverdachts festgenommen.

Das Kind war vor gut einer Woche erschossen worden, als ein Mann auf der Flucht vor einem Schützen in das Haus des Mädchens stürmte. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür. Eine Kugel verletzte die Mutter am Handgelenk und traf die Neunjährige in der Brust. Der Fall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt.

Die 46-jährige Frau wurde mittlerweile aus der Klinik entlassen. Der Verfolgte wurde schwer verletzt und liegt noch in einem Krankenhaus. Anschließend muss er hinter Gitter, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Er hat ebenso wie die Verdächtigen keine Verbindung zu der Familie, wie die Polizei betonte. Vermutlich handele es sich um eine Auseinandersetzung innerhalb der Liverpooler Unterwelt. dpa