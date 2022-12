Die beliebtesten und größten Weihnachtsmärkte in NRW

In Nordrhein-Westfalen hat die Weihnachtsmarkt-Saison begonnen. Es gibt zahlreiche Weihnachtsmärkte im ganzen Land. Die Tipps im Überblick.

Köln – Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür und auch die Weihnachtsmärkte in NRW sind schon gut besucht. Denn wenn man so richtig in Weihnachtsstimmung kommen möchte, sind die Weihnachtsmärkte mit ihrem Glühwein- und Maronenduft eine schöne Ausflugsidee in der Adventszeit. Wer noch nicht weiß, auf welchen er gehen möchte oder einfach mal einen neuen Weihnachtsmarkt ausprobieren will, für den gibt es die schönsten Weihnachtsmärkte Nordrhein-Westfalens im Überblick.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW – Ausflugtipps

Die Weihnachtsmärkte in NRW sind vielfältig: Sie können groß oder überschaubar sein, mittelalterlich oder klassisch, bunt und kitschig oder ganz traditionell weihnachtlich. In so ziemlich allen großen Städten haben bereits seit Mitte November die Weihnachtsmärkte geöffnet.

Aber auch in kleineren Städten und Gemeinden gibt es schöne Weihnachtsmärkte, zum Beispiel rund um Köln. In Siegburg gibt es beispielsweise einen Mittelaltermarkt, bei dem Besucher um Jahrhunderte zurückversetzt werden. Auch zahlreiche Burgen und Schlösser veranstalten Weihnachtsmärkte. Und wer nach besonderen Weihnachtsmärkten in NRW sucht, findet zum Beispiel einen Markt in der historischen Altstadt von Bad Münstereifel.

Die bekanntesten Weihnachtsmärkte in NRW im Überblick

Weihnachtsmärkte in Köln: Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, Heumarkt, Chlodwigplatz, Kölner Zoo, Stadtgarten

Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, Heumarkt, Chlodwigplatz, Kölner Zoo, Stadtgarten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Weihnachtsmarkt in Bonn: Freitag, 18. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber

Freitag, 18. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber Weihnachtsmarkt in Essen: Samstag, 12. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber

Samstag, 12. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber Weihnachtsmarkt in Dortmund: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 30. De­zem­ber Weihnachtsmarkt in Aachen: Freitag, 18. November, bis Freitag, 23. Dezember

Freitag, 18. November, bis Freitag, 23. Dezember Weihnachtmarkt in Bochum: Donnerstag, 17. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber

Donnerstag, 17. No­vem­ber, bis Freitag, 23. De­zem­ber Cranger Weihnachtszauber in Herne: Donnerstag, 17. No­vem­ber bis Freitag, 23. De­zem­ber

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Köln

In Köln gibt es zahlreiche Weihnachtsmärkte, die bereits Mitte November 2022 starten, so auch am Kölner Dom. (Archivbild) © Christoph Hard/Future Image/Imago

Die Domstadt Köln hat auch dieses Jahr wieder unzählige schöne Weihnachtsmärkte zu bieten: ob klassisch am Kölner Dom, am Heumarkt oder am Rudolfplatz oder außergewöhnlich über den Dächern Kölns. Und für die Veganer und Vegetarier gibt es sogar einen komplett veganen Weihnachtsmarkt im Klettenberg-Park. Und selbst für Menschen, die kein Fan von großen Kölner Weihnachtsmärkte sind, gibt es einige Weihnachtsmarkt-Alternativen.

Diese Kölner Weihnachtsmärkte finden 2022 statt (Auswahl):

Weihnachtsmärkte in Düsseldorf: Schadow-Markt, Kö-Bogen-Markt, Altstadt-Markt

In Düsseldorf gibt es gleich sechs Weihnachtsmärkte in der Innenstadt. © Michael Gstettenbauer/imago

Auch in Düsseldorf gibt es einige Weihnachtsmärkte, über die geschlendert werden kann. Im Herzen der Altstadt befindet sich beispielsweise der Altstadt-Markt. Der Schadow-Markt befindet sich auf einer der wichtigsten Einkaufsstraßen Düsseldorfs. Auf dem Handwerker-Markt finden Besucher viele handwerkliche Ausstellungen, zum Beispiel eine Glasbläserei.

Zeitraum: Die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf sind von Donnerstag, 17. November bis Freitag, 30. Dezember 2022, geöffnet.

Die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf sind von Donnerstag, 17. November bis Freitag, 30. Dezember 2022, geöffnet. Ort: Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorfer Innenstadt Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, Heiligabend 11 bis 15 Uhr, 2. Weihnachtstag 14 bis 20 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr, Heiligabend 11 bis 15 Uhr, 2. Weihnachtstag 14 bis 20 Uhr Welche Weihnachtsmärkte gibt es? Schadow-Markt, Handwerker-Markt, Kö-Bogen-Markt, Kö-Lichter-Markt, Altstadt-Markt, Märchen-Markt

Schadow-Markt, Handwerker-Markt, Kö-Bogen-Markt, Kö-Lichter-Markt, Altstadt-Markt, Märchen-Markt Anfahrt: mit der RE1 bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof

mit der RE1 bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof Am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) sind die Weihnachtsmärkte geschlossen

Weihnachtsmärkte in NRW: Weihnachtsmarkt in Bonn

Der Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt ist am 18. November 2022 gestartet. © Marc John/imago

Auch der Weihnachtsmarkt in Bonn erstrahlt dieses Jahr wieder mit Karussell und leuchtendem Weihnachtsbaum. An den vielen Buden können Besucher sich durch Glühwein, Crêpes und Reibekuchen durchprobieren. Wer noch nach Weihnachtsgeschenken sucht, wird bei den über 160 Ständen definitiv fündig. An den Ständen werden unter anderem Glaskunst, Puppen und Stofftiere und Liköre und Lebensmittelspezialitäten angeboten.

Zeitraum: Freitag, 18. November bis Freitag, 23. Dezember 2022

Freitag, 18. November bis Freitag, 23. Dezember 2022 Ort: Bonner Innenstadt

Bonner Innenstadt Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr (Ausschank und Imbiss bis 21:30 Uhr), Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr (Ausschank und Imbiss bis 22:30 Uhr)

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr (Ausschank und Imbiss bis 21:30 Uhr), Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr (Ausschank und Imbiss bis 22:30 Uhr) Anfahrt: mit der S19 bis Siegburg/Bonn oder die KVB-Linie 16 bis Bonn

Weihnachtsmarkt in Essen: Internationaler Weihnachtsmarkt

Zahlreiche Weihnachtsmärkte in NRW starten bereits am 17. November 2022 (Archivbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Der internationale Weihnachtsmarkt in Essen startete als einer der ersten Weihnachtsmärkte in NRW am 12. November. Was den Markt so international macht, sind die kulinarischen Spezialitäten an den Ständen, die aus über 20 internationalen Ländern und zahlreichen Regionen Deutschlands kommen. Ein besonderes Highlight auf dem Markt dieses Jahr ist die sogenannte „X-Mas-Lounge“ auf dem Kennedyplatz. Auf rund 300 Quadratmetern und über zwei Etagen vereint es ein Weihnachtsmarktcafé sowie Verkaufsstände.

Zeitraum: Samstag, 12. November Freitag, 23. Dezember 2022

Samstag, 12. November Freitag, 23. Dezember 2022 Adresse: Kennedyplatz, 45127 Essen

Kennedyplatz, 45127 Essen Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr Anfahrt: RE1 bis Essen Hauptbahnhof, von da neun Minuten zu Fuß

Weihnachtsmärkte in NRW: Weihnachtsmarkt in Dortmund

Auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund gibt es auch 2022 wieder den größten Weihnachtsbaum der Welt zu sehen (Archivbild). © Peter Schickert

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund ist auch unter dem Namen „Weihnachtsstadt“ bekannt und hat alles, was das Herz begehrt: von Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration bis hin zu leckerem Essen wie Crêpes, Bratwurst oder Grillschinken. Ein wahrer Hingucker auf dem Weihnachtsmarkt ist der riesige Weihnachtsbaum mitten auf dem Hansaplatz, der seit 1996 alljährlich dort errichtet wird. Mit seinen 45 Metern gilt er als der größte Weihnachtsbaum der Welt und ist ein beliebtes Fotomotiv.

Zeitraum: Donnerstag, 17. November bis Freitag, 30. Dezember 2022

Donnerstag, 17. November bis Freitag, 30. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr

Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr Ort: Innenstadt Dortmund

Innenstadt Dortmund Anfahrt: mit der RE6 bis Dortmund Hauptbahnhof

Weihnachtsmarkt in Aachen

Der „Glühwein-Treff“ auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen ist der älteste Glühweinstand auf dem Markt. © 24RHEIN

Zwischen Aachener Dom und Rathaus befindet sich der rustikale Weihnachtsmarkt in Aachen. Laut Angaben der Stadt Aachen besuchen ihn circa 1,5 Millionen Menschen jedes Jahr. Auch wurde der Aachener Weihnachtsmarkt, früher auch „Printenmarkt“ genannt, laut Stadt in den letzten Jahren regelmäßig unter die Top 10 der „European Best Christmas Markets“ gewählt. Ein besonderes Highlight ist der „Oecher Glühwein-Treff“, der älteste Glühweinstand auf dem Aachener Weihnachtsmarkt. Seit mehr als 46 Jahren findet man ihn am Katschhof.

Zeitraum: Freitag, 18. November bis Freitag, 23. Dezember 2022

Freitag, 18. November bis Freitag, 23. Dezember 2022 Aachener Dom: Domhof 1, 52062 Aachen

Domhof 1, 52062 Aachen Aachener Rathaus: Markt, 52062 Aachen

Markt, 52062 Aachen Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 21 Uhr

Täglich von 11 bis 21 Uhr Veränderte Öffnungszeiten: 17. Dezember von 11 bis 22 Uhr, 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr

17. Dezember von 11 bis 22 Uhr, 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr Anfahrt: RE9 bis Aachen Hauptbahnhof, von dort sind es circa 13 Minuten zu Fuß

Weihnachtsmärkte in NRW: Weihnachtmarkt in Bochum

Der Weihnachtsmarkt in Bochum ist am 17. November 2022 gestartet (Archivbild). © S. Ziese/imago

Auch der Weihnachtsmarkt in Bochum ist einen Besuch wert: von einer virtuellen Schlittenfahrt, einer Partie Eisstockschießen bis hin zu typischen Weihnachtsmarkt-Leckerei ist alles dabei. Ein besonderes Highlight der Bochumer Weihnachtsmarkt 2022 ist die Hochseilshow „Fliegender Weihnachtsmann“, bei der der Weihnachtsmann über den Weihnachtsmarkt fliegt und dabei eine Geschichte erzählt. Der Märchenwald mit großen Lichtskulpturen, in Form von Elchen zum Beispiel, bringt besonders Kinderaugen zum leuchten.

Zeitraum: Donnerstag, 17. November bis Freitag, 23. Dezember 2022

Donnerstag, 17. November bis Freitag, 23. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr

Täglich von 11 bis 22 Uhr Adresse: Dr.-Ruer-Platz, 44787 Bochum

Dr.-Ruer-Platz, 44787 Bochum Anfahrt: mit der RE11 bis Bochum Hauptbahnhof

mit der RE11 bis Bochum Hauptbahnhof Shows: Fliegender Weihnachtsmann

Cranger Weihnachtszauber in Herne – Weihnachtskirmes

Der Cranger Weihnachtszauber hat den perfekten Mix aus Weihnachtsmarkt und Kirmes. Ab dem 17. November 2022 öffnet die Weihnachtskirmes in Herne. (Archivbild) © S. Ziese/imago

Wer neben den ganzen Weihnachtsmärkten etwas der Kirmes-Saison hinterhertrauert, kann sich auf diesen besonderen Weihnachtsmarkt freuen: Auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne gibt es nicht nur zahlreiche Weihnachtsmarktstände mit Glühwein und Crêpes – hier können Besucher sogar Achterbahn und Karussell fahren. Auch gibt es auf dem Kirmesplatz eine Elfenzaubershow und eine Winterparade zu sehen. 24RHEIN zeigt alle Fahrgeschäfte auf dem Cranger Weihnachtszauber 2022 im Überblick.

Zeitraum: Donnerstag, 17. November bis Freitag, 30. Dezember 2022

Donnerstag, 17. November bis Freitag, 30. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 21:45 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 21:45 Uhr,

Montag bis Freitag 14 bis 21:45 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 21:45 Uhr, Adresse: An der Cranger Kirche, 44653 Herne

An der Cranger Kirche, 44653 Herne Eintritt: zwei Euro

zwei Euro Anfahrt: mit der RE3 bis Herne Hauptbahnhof, dann mit der Buslinie 323 bis Fred-Endrikat-Straße

mit der RE3 bis Herne Hauptbahnhof, dann mit der Buslinie 323 bis Fred-Endrikat-Straße Heiligabend und 1. Weihnachtstag bleibt die Kirmes geschlossen

