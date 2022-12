7 Gründe, warum an Weihnachten immer die Fetzen fliegen

Streit

An Weihnachten streiten viele Familien. Dabei soll es doch besonders schön sein. BuzzFeed News sammelt sieben Gründe, warum sich an den Feiertagen alle anschreien.

Besonders junge Menschen wünschen sich in Krisenzeiten zwar, Weihnachten traditionell mit der Familie zu verbringen – trotzdem verbinden viele das Familienfest mit vor allem einer Sache: Streit. An Weihnachten wird besonders viel gestritten. Psychologen wissen das schon lange. Aber warum ist das so?

BuzzFeed.de nennt sieben Gründe, warum an Weihnachten immer die Fetzen fliegen.

