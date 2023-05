Wegen Trockenheit und Sommerwetter: Warnung vor Waldbrandgefahr

Wetter in Baden-Württemberg

Für viele Menschen ist das Sommerwetter langersehnt und herrlich, aber es gibt auch Nachteile. Lesen Sie hier, wie hoch die Waldbrandgefahr ist:

Sommerliche Temperaturen, Sonne am blauen Himmel und weit und breit kein Regen in Sicht. Das Wetter hat auf Sommer umgestellt und bringt auch gleich erste Gefahren mit: Die Waldbrandgefahr steigt an. Der fehlende Niederschlag im Mai ist ein großer Grund für die herausgegebenen Warnungen.

echo24.de verrät, wie hoch die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg ist.

Das Sommerwetter soll auch Anfang Juni beständig bleiben. Regen ist erstmal kaum in Sicht, stattdessen steigen die Temperaturen in Richtung 29 Grad in Baden-Württemberg. (tobi)