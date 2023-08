Was am Wochenende in NRW los ist: Ballonfestival und Kirmes mit Feuerwerk

Von: Constanze Julita

Am Wochenende (1. bis 3. September) findet in Warstein das Ballonfestival statt. © Hans Blossey/ IMAGO

Am Wochenende gibt es in NRW wieder einiges zu entdecken: Kirmes-Trubel, Straßenfeste in Köln und ein riesiges Ballonfestival.

Köln – Ob zahlreiche Kirmes-Termine mit Feuerwerk, gleich zwei Straßenfeste im Herzen von Köln oder eine große Open-Air-Party in Hürth – in NRW gibt es am Wochenende (1. bis 3. September) wieder einiges zu erleben. Eine Besonderheit: Das Ballonfestival in Warstein: Die Montgolfiade kann zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfinden.

24RHEIN zeigt spannende Wochenend-Tipps in NRW auf einen Blick.