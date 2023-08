Wenn Tränen salzig schmecken, warum brennt es dann nicht in unseren Augen?

Tränen spielen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit unserer Augen. Sie befeuchten, reinigen und schützen die Augen vor schädlichen Partikeln.

Aber haben Sie sich jemals gefragt, warum Tränen, obwohl sie salzig sind, nicht in den Augen brennen? In diesem Artikel gehen wir der Frage nach und betrachten die wissenschaftlichen Mechanismen, die hinter diesem Phänomen stecken.

Kurze Fakten über Tränen: Hauptbestandteile: Wasser, Öle, Muzin, Kochsalz

Salzkonzentration: Ca. 0,9%

Funktionen: Befeuchtung, Reinigung, Schutz

Arten von Tränen: Basale Tränen, reflexive Tränen, emotionale Tränen

Unterschied zu Meerwasser: Meerwasser hat eine höhere Salzkonzentration und andere gelöste Mineralien, was ein Brennen in den Augen verursachen kann.

Die Grundlagen: Was sind Tränen und warum sind sie salzig?

Tränen sind eine komplexe Mischung aus Wasser, Ölen, Muzin und etwa 0,9 Prozent Kochsalz (Natriumchlorid). Diese spezielle Zusammensetzung hat mehrere Funktionen, darunter das Befeuchten der Augenoberfläche, das Abwehren von Infektionen und das Entfernen von Fremdkörpern. Das Salz in den Tränen wirkt antimikrobiell und hilft, das Auge sauber zu halten. Das Vorhandensein von Salz ist auch wichtig für die Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts in den Augen, was für die allgemeine Augengesundheit unerlässlich ist.

Warum salziges Wasser brennt

Wenn Sie jemals salziges Wasser, wie zum Beispiel Meerwasser, in die Augen bekommen haben, haben Sie wahrscheinlich ein brennendes Gefühl erlebt. Das passiert, weil das Salzkonzentrationsverhältnis im Meerwasser nicht mit dem in den Augen übereinstimmt. Diese Diskrepanz führt zu einem Ungleichgewicht im osmotischen Druck, was wiederum ein unangenehmes Gefühl auslöst. Kurz gesagt, Salz allein ist nicht der Auslöser für das Brennen; es ist das Ungleichgewicht der Salzkonzentration, das den Unterschied ausmacht.

Weinender Junge (Symbolbild) © Mareen Fischinger/Imago

Tränen und die Augen: Eine harmonische Beziehung

Die Tränen, die unser Körper produziert, sind speziell so konzipiert, dass sie mit den Augen „kompatibel“ sind. Das bedeutet, dass die Salzkonzentration in den Tränen perfekt auf die Bedürfnisse unserer Augen abgestimmt ist. Diese fein abgestimmte Interaktion sorgt dafür, dass die Tränen nicht nur die Augen befeuchten, sondern auch das osmotische Gleichgewicht aufrechterhalten, was zu einem angenehmen Gefühl beiträgt, statt zu brennen. Darüber hinaus enthalten Tränen auch verschiedene Enzyme und Antikörper, die zusätzlich zur Reinigung und zum Schutz der Augen beitragen.

Der Einfluss von Emotionen und Umwelt

Es ist erwähnenswert, dass Tränen je nach Ursache unterschiedliche chemische Zusammensetzungen haben können. Zum Beispiel sind emotionale Tränen komplexer und enthalten mehr Hormone als reflexive Tränen, die durch Fremdkörper oder Wind ausgelöst werden. Aber unabhängig von der Art der Träne bleibt das Grundprinzip gleich: Die in den Tränen enthaltenen Stoffe sind so ausgewogen, dass sie für die Augen vorteilhaft sind.

Das Phänomen der Tränen ist ein beeindruckendes Beispiel für die komplexen, aber harmonischen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Teilen unseres Körpers. Das Verständnis dafür, warum Tränen nicht in den Augen brennen, obwohl sie salzig sind, ist nicht nur interessant, sondern wirft auch ein Licht darauf, wie unser Körper entwickelt wurde, um sich selbst zu schützen und zu erhalten.