Wann die Leoniden im November 2022 zu sehen sind

Wie jedes Jahr kreuzt die Erdbahn im November den Meteorstrom der Leoniden. © Matthias Balk/dpa

Nach Sonnenfinsternis 2022 ist quasi vor den Leoniden. Mit dem Sternschnuppen-Feuerwerkt gibt‘s im November 2022 ein neues Highlight am Himmel. Wann genau?

Berlin – Im November 2022 lohnt der Blick an den Himmel. In diesem Monat regnet es am Himmel über Deutschland nämlich Sternschnuppen in großen Mengen. Die Leoniden erreichen ihren Höhepunkt im Jahr 2022.

Wann genau im November der Tag ist, an dem die Leoniden am meisten am Himmel erscheinen, verrät kreiszeitung.de.

Doch nicht nur die Leoniden – sie gehören vermutlich zu den bekanntesten Sternschnuppen-Erscheinungen am Nachthimmel – sind in Bezug auf alles, was sich am Himnmel und darüber hin aus tut, interessant. Neben der Frage, wie Sternschnuppen denn eigentlich entstehen, lohnt sich auch der Blick auf den Weltraum: Gerade erst ist die Artemis 1-Mission gestartet, bei der Deutschland auf besondere Art und Weise vertreten ist.