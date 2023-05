30 Grad im Anmarsch – erster Hitzetag immer wahrscheinlicher

Von: Tobias Becker

Hitze im Anmarsch. Zum Start in die kommende Woche sind 30 Grad möglich. © Jens Büttner/dpa

Das Wetter macht im Mai die 180-Grad-Wende und bringt statt Regen die Hitze. Lesen Sie hier, wann 30 Grad möglich sind:

Mit dem Vatertag wechselt das Wetter in Deutschland auf Sommer. Statt Unmengen an Regen, die noch vor Tagen prophezeit wurden, kehrt der Sommer ein. Die Temperaturen steigen und Wetter-Experten sprechen sogar von der 30-Grad-Marke, die erstmals in 2023 geknackt werden könnte.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Starkregen, Unwetter und heftige Windböen. Die kommenden Tage sind eine erste längere Trockenphase. (tobi)