9 / 9

Albrecht Dürer (1471-1528) ist einer der berühmtesten Söhne Nürnbergs. Der Maler schuf bekannte Werke wie den Feldhasen oder das Selbstbildnis, das in der Alten Pinakothek in München zu sehen ist. Dürers Haus in Nürnberg ist heutzutage ein Museum, der Flughafen ist nach ihm benannt. © IMAGO / Westend61