Vier Konzerte: Robbie Williams kommt 2023 nach Deutschland

Von: Katja Becher

Der britische Popstar Robbie Williams steht während eines Auftritts auf der Bühne. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa/Archivbild

Mit neuem Album im Gepäck kommt Mega-Star Robbie Williams 2023 für vier Konzerte nach Deutschland. Lesen Sie hier, wo die Pop-Ikone Halt:

Mit seinem kürzlich erschienenen Album „XXV“ feiert Pop-Ikone Robbie Williams seine 25-jährige Solo-Karriere – auf die er zurecht mit Stolz zurückblicken kann. Auf der Platte finden sich viele Orchester-Neuaufnahmen der altbekannten Robbie-Hits, aber auch neue Songs wie die Single „Lost“. Jetzt hat der Kult-Sänger für seine deutschen Fans noch einen draufgesetzt – und für 2023 vier Konzerte in Deutschland angekündigt.

MANNHEIM24 verrät, in welchen deutschen Städten Robbie Williams 2023 im Rahmen seiner Tour Halt macht – und ab wann der Vorverkauf für die heißbegehrten Tickets beginnt.

Erst Ende August diesen Jahres spielte der ehemalige Sänger von „Take That“ ein spektakuläres Open Air Konzert vor 100.000 Zuschauern auf der Münchner Messe, zwei Tage später begeisterte Williams seine Fans in Bonn. Mit „Europa 2023 – let‘s do this x“ verkündete der Superstar nun 22 weitere Konzerte in mehreren europäischen Städten im kommenden Jahr.