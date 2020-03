Wie viele bestätigte Corona-Fälle gibt es aktuell in Deutschland? 

Wie hoch ist aktuell die Zahl der bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen in Deutschland? Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts für alle Bundesländer.

Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. An dieser Stelle geben wir einen Überblick über die aktuell bestätigten Infektionen in den einzelnen Bundesländern. Die Zahlen kommen vom Robert-Koch-Institut, werden täglich aktualisiert.

Coronavirus Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen

Aktueller Stand: 19.3.2020, 0 Uhr.

Derzeit sind 10.999 SARS-CoV-2-Fälle in Deutschland bestätigt. Das sind 2.801 mehr als am Vortag.

Bundesland Bestätigte Fälle Baden-Württemberg 2.155 Bayern 1.692 Berlin 573 Brandenburg 134 Bremen 80 Hamburg 432 Hessen 682 Mecklenburg-Vorpommern 98 Niedersachsen 669 Nordrhein-Westfalen 3.033 Rheinland-Pfalz 637 Saarland 99 Sachsen 275 Sachsen-Anhalt 140 Schleswig-Holstein 202 Thüringen 98

Coronavirus Deutschland: Die Entwicklung der vergangenen Tage

Um die Entwicklung des Coronavirus in Deutschland deutlich zu machen, listen wir hier die Gesamtzahlen des Robert-Koch-Instituts für Deutschland der vergangenen Tage auf. Der Überblick:

18.3.2020: 8198 bestätigte Fälle