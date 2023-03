Neue Hinweise zu vermisstem Deutschen in Kapstadt - App könnte Aufenthaltsort vor Verschwinden zeigen

Nick (22) wird seit dem 15. Februar in der Nähe von Kapstadt vermisst. © South African Police Service

Seit mehreren Wochen gibt es keine Spur von dem vermissten Studenten aus Brandenburg. Auf einem Wanderweg in der Nähe von Kapstadt verliert sich seine Spur. Offenbar soll es einen neuen Zeugen geben.

Hout Bay/Kassel – Seit dem 15. Februar 2022 wird der 22-jährige Nick aus Deutschland in Kapstadt vermisst. Der Urlauber wollte offenbar alleine eine Wanderroute auf dem Karbonkelberg im Kapstädter Vorort Hout Bay entlanglaufen. Mittlerweile wurden fünf Verdächtige festgenommen, die Nicks Wertsachen bei sich hatten. Von dem vermissten jungen Mann fehlt jedoch immer noch jede Spur. Ein Wachmann soll angeblich die letzte Person sein, die Nick gesehen hatte. Zusätzlich könnte eine App seine letzten Schritte aufgezeichnet haben.

Vermisster Nick in Kapstadt: Neuer Zeuge soll Studenten als Letztes gesehen haben

Nach Nicks Verschwinden fand die örtliche Polizei und die Bergwacht keine Spur von dem Studenten aus Brandenburg, wie merkur.de berichtete. Nach Angaben der Polizei soll er in dem Stadtteil Pinelands in einem Airbnb gewohnt haben. An dem Tag seines Verschwindens war er auf dem Weg zu der Wanderroute. Seine Spur verliert sich ab dem Wanderweg. Bei einer Razzia konnten die Ermittler Nicks Wertsachen finden. Fünf Verdächtige wurden daraufhin festgenommen, die zugaben, Nick ausgeraubt zu haben.

Der Polizeisprecher Joseph Swartbooi erklärte, dass abgelegte Gebiete wie etwa Hangberg, an dem der Wanderweg liegt, ein hohes Risiko für Verbrechen darstellen. Das berichtete das Portal Cape Times. Es wird empfohlen, die Gebiete in Gruppen zu besuchen, um kein Opfer eines Verbrechens zu werden.

Nun soll es einen weiteren Zeugen geben, der Nick auf dem Wanderweg sah. Wie die Bild berichtete, soll ein Wachmann Nick begegnet sein, der ihn bis zum Gebirgssattel begleitet haben soll. Nick sei ab dort alleine weiter gelaufen.

Deutscher Nutzer verwendet App auf Wanderroute: Polizei will sich nicht äußern

Zusätzlich könnte laut Bild-Angaben eine App Nicks letzte Schritte zeigen. Ein unbekannter deutscher Nutzer soll in dem Wandergebiet an dem Tag von Nick Verschwindens eine Wanderapp geöffnet haben. Diese habe drei Wege aufgezeichnet, wie man zum Gipfel kommt. Ob es sich dabei um Nick handelt, ist ungewiss. Zeitgleich könnte auch ein anderer deutscher Nutzer auf dem Wanderweg gewesen sein.

Die Polizei in Hout Bay wollte sich auf Anfrage von Bild nicht zu der Theorie äußern und verweist auf laufende Ermittlungen. Nach zwei Wochen hatten die Behörden die Suche nach Nick eingestellt. Sollten neue Informationen dazukommen, könnten erneut offizielle Suchtrupps entstehen, wie der South African Police Service (SAPS) am 5. März erklärte.

