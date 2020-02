Junger Mann aus Wiesbaden vermisst – Er könnte in Gefahr sein

Vermisst in Wiesbaden: Ein junger Mann ist verschwunden. Die Polizei befürchtet, dass er in Gefahr ist.

Wiesbaden – Die Polizei in Wiesbaden sucht nach einem vermissten Mann. Der 25 Jahre alte Herr Eitelbach verschwand am Montag (17.02.2020) aus seiner Wohnung. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

„Da aufgrund persönlicher Umstände eine Gefahr für den Vermisstennicht ausgeschlossen werden kann, hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Seine Mutter hatte ihren Sohn am Montag gegen 8.30 Uhr das letzte Mal in der gemeinsamen Wohnung in Wiesbaden-Dotzheim gesehen. Als die Mutter um 18.20 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, war der Sohn verschwunden. „Es ergaben sich Hinweise auf eine Gefährdung des Herrn Eitelbach“, schreibt die Polizei.

So beschreibt die Polizei Wiesbaden den Vermissten:

Er ist 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Gestalt.

Er hat dunkle, kurze, lockige Haare und trägt für gewöhnlich einen Vollbart. Dieser könnte jedoch aktuell auch abrasiert worden sein.

Zur Kleidung des Vermissten kann die Polizei keine gesicherten Angaben machen. Er könnte aber mit einer dunkelblauen Daunenjacke, einer dunklen Jogginghose und schwarzen Stiefeln der Marke Doc Martens bekleidet sein.

Außerdem könnte er mit einem E-Bike „Wave“ von Kalkhoff unterwegs sein. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um ein Damenrad mit einem silbernen Rahmen. „Dieser wurde jedoch mit einem schwarzen Filzmarker angemalt, sodass der Rahmen nun silbern/schwarz aussehen dürfte“, heißt es in der Mitteilung.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten aus Wiesbaden liegen derzeit nicht vor. Deshalb werden Zeuginnen und Zeugen, die ihn womöglich gesehen haben, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-3333 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

