Kind seit Tagen vermisst: Wo ist Ibrahim (13) aus Bad Camberg?

In Limburg ist ein Kind verschwunden. Seit dem 31. Januar wird Ibrahim Abdullahi (13) aus Bad Camberg vermisst. Die Polizei sucht jetzt mit Foto.

Bad Camberg – Seit Tagen sucht die Polizei nach einem Kind aus Bad Camberg. Der 13 Jahre alte Ibrahim Abdullahi wird vermisst. Nun bitten die Ermittler aus Hessen um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Junge wurde vor seinem Verschwinden das letzte Mal in Limburg gesehen.

Das Kind wohnt bei Verwandten in der zweitgrößten Stadt des hessischen Landkreises Limburg-Weilburg: in Bad Camberg. Der Junge ist im Eibenweg im Stadtteil Oberselters zuhause.

Laut Polizei Limburg wurde er allerdings das letzte Mal gegen 9 Uhr am Freitagmorgen (31.01.2020) in der Limburger Innenstadt gesehen. Der vermisste Ibrahim Abdullahi ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Die Polizei hat ein Foto des Kindes veröffentlicht. Weitere Informationen zu dem Vermissten-Fall aus Hessen liegen noch nicht vor.

Alle bisherigen Maßnahmen zum Auffinden des vermissten 13-jährigen Jungen blieben erfolglos. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung in Bad Camberg, Limburg und ganz Hessen um Mithilfe.

Personen, die etwas über den derzeitigen Aufenthaltsort von Ibrahim Abdullahi sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten der Kriminalpolizei in Limburg sind unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu erreichen.

Vermisster 13-Jähriger in Limburg (Hessen): Immer wieder verschwinden Menschen

Immer wieder wenden sich die Polizei in Hessen mit Vermissten-Meldungen an die Bevölkerung. In Wiesbaden verschwand ein Mann aus einer Klinik spurlos. Er hatte eine markante Verletzung. Die Polizei konnte jedoch wieder Entwarnung geben: Der 75-jährige Mann wurde wieder wohlbehalten aufgefunden.

Bei Limburg wurde ein 31 Jahre alter Mann vermisst. Er hatte eine Wohnung verlassen und war seitdem spurlos verschwunden. Auch hier gibt es aber die erfreuliche Nachricht: Der 31 Jahre alte Mann aus Mengerskirchen bei Limburg ist laut Angaben der Polizei wohlbehalten wieder aufgetaucht.

