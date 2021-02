Polizei Limburg bittet um Mithilfe: 16-Jährige aus Hünfelden vermisst

Die Polizei fahndet öffentlich nach einer Jugendlichen aus dem Kreis Limburg-Weilburg. Die 16-Jährige ist nicht von der Arbeit nach Hause gekommen.

Hünfelden ‒ Die 16-jährige Celine Sonja Elsner aus Hünfelden im Kreis Limburg-Weilburg wird vermisst. Die Jugendliche verließ am Dienstag (16.02.2021) gegen 14 Uhr ihre Arbeitsstelle im knapp sieben Kilometer entfernten Niederselters und kehrte anschließend nicht nach Hause zurück. Die Polizei Limburg bittet bei der Fahndung nach der Jugendlichen jetzt um Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Ermittler haben ein Foto der vermissten Jugendlichen sowie eine Personenbeschreibung herausgegeben:

Die 16-Jährige ist demnach etwa 1,60 Meter groß.

Die Vermisste hat eine schlanke Statur.

Sie hat glatte, dunkelblonde Haare, die sie etwa kinnlang trägt.

Auffallen könnte eine brombeerfarbene Haarsträhne der 16-Jährigen.

Außerdem trägt Celine eine schwarze, rundliche Brille.

Nach Informationen der Limburger Polizei trug die Jugendliche zum Zeitpunkt ihres Verschwindens außerdem eine dunkelblaue Jeans, graue Turnschuhen und einen schwarzen Mantel mit Fellkragen. Darüber hinaus hat die Vermisste einen schwarzen Adidas-Rucksack bei sich.

+ Die vermisste Celine Sonja Elsner aus Hünfelden im Kreis Limburg-Weilburg. © Polizei Westhessen

Die Jugendliche aus Hünfelden bei Limburg wurde im vergangenen Jahr schon einmal vermisst. Damals war die 16-jährige Celine zuletzt am Limburger Bahnhof gesehen worden. Es wurde vermutet, dass sie nach Wetzlar oder Weilburg gereist ist. Das Mädchen tauchte glücklicherweise wenige Tage später wohlbehalten wieder auf. Sie war bei einer befreundeten Familie in Diez bei Limburg untergekommen. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens blieben allerdings unklar.

Bisher führte keine der Maßnahmen der Polizei in Limburg zum Auffinden der Jugendlichen. Wer hat die 16-Jährige in der Region um Limburg, Hünfelden oder Selters gesehen? Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (iwe)