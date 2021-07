81-Jähriger trotz intensiver Suche unauffindbar: Polizei bittet um Mithilfe

Vermisst

Von Vincent Büssow schließen

Ein 82-jähriger aus Maintal wird vermisst – trotz aufwendiger Suchmaßnahmen der Polizei. Die Kripo Hanau bittet nun um Hilfe.

Maintal – Schon seit zwei Tagen wird Horst Fischer vermisst. Der 82-Jährige verließ am Samstag (03.07.2021) gegen 17.30 Uhr seine Wohnung in Maintal im Main-Kinzig-Kreis und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen hat die Polizei in Hanau noch keine Hinweise auf den Verbleib des Vermissten, weswegen sich die Behörden jetzt mit einem Foto an die Öffentlichkeit wenden. Folgendermaßen wird er beschrieben:

Etwa 1,80 Meter groß

Sehr Schlanke Figur

Glatze

Senior vermisst: Polizei sucht Naherholungsgebiet nahe Hanau ab

Vor seinem Verschwinden wurde Horst Fischer in einer kurzen, braunen Cargohose und einem grauen T-Shirt, unter dem er ein blau gestreiftes weiteres T-Shirt trug, gesehen. Als Teil der Ermittlungen setzten Polizei und Feuerwehr unter anderem einen Hubschrauber sowie einen Suchhund ein. Die Suche nach dem als vermisst Gemeldeten fand zum Teil im Naherholungsgebiet Maintal in der Nähe von Hanau statt.

Falls jemand Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Horst Fischer hat, bittet die Kriminalpolizei Hanau um Kontaktaufnahme unter folgender Telefonnummer: 06181 100-123.

Auch in Darmstadt wird ein Mann vermisst. Ein 60-jähriger wollte sich nachts auf den Heimweg machen und wurde seitdem nicht gesehen. Die Polizei bittet um Hilfe. (vbu)