Mädchen (13) spurlos verschwunden – Hält sie sich in Frankfurt auf?

Vermisstensuche

von Sophia Lother schließen

Eine 13-jährige Schülerin wird vermisst. Die letzte Spur des gesuchten Mädchens könnte nach Frankfurt führen.

Frankfurt/Hallbergmoos – Die Polizei sucht dringend nach der 13-jährigen Lea Stein. Das Mädchen wurde zuletzt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Hallbergmoos in Bayern gesehen. Anschließend verliert sich ihre Spur. Könnte sich die Teenagerin in Frankfurt* aufhalten?

Seit dem 24.4.2021 wird das Mädchen bereits vermisst. Gegen 18.40 Uhr wurde die 13-jährige Schülerin das letzte Mal in der Einrichtung in Hallbergmoos gesehen. Anschließend verschwand sie unerlaubt, erklärt die Polizei.

Vermisst: Junges Mädchen verschwindet spurlos – Zeugen sehen sie in Frankfurt

Erste Ermittlungen der örtlichen Polizei weisen darauf hin, dass sich das Mädchen möglicherweise in Frankfurt aufhalten könnte. Zeugen hatten gemeldet, dass sie die 13-Jährige möglicherweise am Freitag (30.04.2021) in Frankfurt-Eschersheim gesehen hatten. Das ist die letzte Spur der Vermissten. Neben einem Foto des vermissten Mädchens hat die Polizei zudem eine genaue Beschreibung von Lea Stein veröffentlicht:

Das Mädchen ist 1,55 Meter groß und von kräftiger Statur

Es hat auffällig langes schwarzes Haar

Bekleidet war Lea zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einem rot-schwarzen Kopftuch

Außerdem trug sie eine schwarze Jacke, eine weiße Hose und weiße Turnschuhe

Wer das 13-jährige Mädchen gesehen hat oder Informationen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll die Polizeiinspektion Neufahrn unter der Telefonnummer 08165/95100 kontaktieren. Vor einigen Wochen fehlte von einem vermissten 17-jährigen Mädchen aus Bayern jede Spur. Auch hier deuteten Hinweise darauf hin, dass sich die Teenagerin in Frankfurt aufhalten könnte. (slo)*fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.