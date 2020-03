Mädchen (15) fährt zum Hauptbahnhof Frankfurt - dann verschwindet sie spurlos

Die Spur eines 15 Jahre alten Mädchens führte zum Hauptbahnhof Frankfurt, dort verlor sie sich.

Vermisst: Mädchen (15) in Hessen verschwunden

Letzte Spur führte zum Hauptbahnhof Frankfurt

Gute Neuigkeiten der Ermittler

Update vom Freitag, 06.03.2020, 8.48 Uhr: Das am Donnerstag (05.03.2020) vermisst gemeldete Mädchen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ist am Donnerstagabend nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in Eltville angetroffen worden. Sie wurde ihren Eltern übergeben.

Erstmeldung vom Donnerstag, 05.03.2020, 16.16 Uhr: Frankfurt – Eine Jugendliche (15) wurde mehrere Tage lang vermisst. Ihre Spur führte nach Angaben der Polizei Wiesbaden zum Hauptbahnhof Frankfurt* – und verlor sich dort. Die Ermittler suchten mit Hochdruck nach der Jugendlichen und hofften dabei auch auf die Mithilfe möglicher Zeugen.

Vermisst! Jugendliche fährt zum Hauptbahnhof Frankfurt und verschwindet

Ihre Mutter ist die letzte Person, das Mädchen vor ihrem Verschwinden gesehen hatte. Danach muss die 15-Jährige ihren Heimatort verlassen haben. Wie die Polizei ermittelte, fuhr sie wohl mit der Bahn zum Hauptbahnhof Frankfurt*. Seither wurde sie vermisst. Zuvor soll es zu Hause Unstimmigkeiten gegeben haben, die mutmaßlich der Grund für ihren Aufbruch waren.

15-Jährige vermisst – Letzte Spur: Zug zum Hauptbahnhof Frankfurt

Die vermisste Jugendliche ist nach Angaben der Ermittler starke Raucherin. Sie habe Erkrankungen, wegen denen man eine Gefährdung nicht ausschließen könne, heißt es weiter im Polizeibericht.

Wer hat die Vermisste am Hauptbahnhof Frankfurt gesehen?

Am Donnerstagabend (05.03.2020) dann die gute Nachricht. Nach einem Zeugenhinweis konnte das 15 Jahre alte Mädchen wohlbehalten in Eltville angetroffen werden. Sie wurde ihren Eltern übergeben und die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen.

Das 15 Jahre alte Mädchen ist nicht die einzige Person, die in Hessen vermisst wird. Auch ein 25 Jahre alter Mann aus Wiesbaden ist seit Mitte Februar verschwunden. In Nordhessen läuft die Suche nach einem Mann aus Eschwege, von dem seit Ende Januar jede Spur fehlt. Sogar Taucher waren schon im Einsatz.

ag

