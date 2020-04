Mann verabschiedet sich von Frau und verschwindet: Fall nimmt tragische Wende

In Darmstadt verabschiedet sich ein Mann von seiner Frau, verschwindet und wird seither vermisst. Dann nimmt der Fall ein tragische Wende.

Update vom Mittwoch, 15.04.2020, 20.20 Uhr: Der Fall eines vermissten Mannes aus Darmstadt hat eine tragische Wende genommen. Der seit Karfreitag (10.04.2020) vermisste 63-jährige Mann wurde am Mittwochnachmittag (15.04.2020) in einem Waldstück bei Dieburg tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach der Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei hatte ein Passant das Fahrzeug des Mannes auf einem Parkplatz in der Straße „Auf der Moret“ gefunden und die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten zum Auffinden des Mannes in dem angrenzenden Waldstück.

Erstmeldung vom Mittwoch, 15.04.2020, 16.15 Uhr: Darmstadt – Die Polizei sucht ab Mittwoch (15.04.2020), öffentlich nach einem 63 Jahre alten Mann. Der Vermisste, der im Stadtteil Bessungen in Darmstadt wohnt, war zuletzt am Karfreitag (10.04.2020) zu Hause gewesen. Gegen 9.30 Uhr verließ er die Wohnung.

Einige Zeit später hat sich der 63-Jährige nochmal bei seiner Frau gemeldet. In einem Telefongespräch verabschiedet er sich von ihr und ist seitdem spurlos verschwunden.

So soll der Vermisste aus Darmstadt Berichten zufolge zum Zeitpunkt seines Verschwindens ausgesehen haben.

sportlich

schlank

1,80 Meter groß

sehr kurze, graue Haare

blaues langes Shirt

lange enge Radlerhosen in der Farbe schwarz.

Die seit Freitag (10.4.) laufenden Suchmaßnahmen in Krankenhäusern, bei Kontaktadresse und an typischen Anlaufstellen oder Ausflugszielen im Stadtbezirk Darmstadt und im Landkreis brachten der Polizei bisher keinen Erfolg.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Vermissten machen? Wer hat den Mann in Darmstadt oder in der Umgebung irgendwo gesehen?

Zeugen, die den Vermissten und/ oder seinen Geländewagen gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 9690 oder Notrufnummer 110 zu melden.

