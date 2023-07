Österreicher springt bei Festival von Bühne – doch niemand fängt ihn auf

Von: Robin Dittrich

Bei einem Stagedive springt eine Person von einer Bühne in die Zuschauermenge – ein 19-Jähriger verletzte sich dabei jetzt. © ANP/Imago (Symbolbild)

Ein erst 19-jähriger Rap-Fan aus Österreich sprang bei einem Konzert von der Bühne. Was als Stagedive geplant war, endete mit einer Verletzung.

München/Frauenfeld – Am vergangenen Wochenende fand in der Schweiz das Open Air Frauenfeld Festival statt. Beim Auftritt des Rappers „Ski Mask The Slump God“ sprang ein Fan von einer Bühne und musste daraufhin medizinisch versorgt werden – niemand fing ihn auf.

19-Jähriger springt bei Festival von hoher Bühne – niemand fängt ihn auf

Vom 6. bis zum 8. Juli 2023 fand das Open Air Frauenfeld Festival mit Headlinern wie Travis Scott und Kendrick Lamar statt. Beim Auftritt von „Ski Mask The Slump God" wollte der Rapper einem Fan lediglich den Wunsch erfüllen, einmal von der Bühne in die Menge an Zuschauern zu springen. Der Sprung ist als „Stagedive" bekannt und ist auf vielen Konzerten Gang und Gäbe. Doch die Aktion endete in einem Disaster.

Der 19-jährige Österreicher, der beim Konzert des Rappers auf die Bühne geholt wurde, sprang aus einer großen Höhe in die Zuschauer-Menge. Die war allerdings nicht dazu bereit, den Rap-Fan aufzufangen. Gegenüber dem Schweizer Portal „20 Minuten“ sprach der Österreicher jetzt darüber, wie es zu seinem verhängnisvollen Sprung kam: „Ich habe beim Konzert von meinem Lieblingskünstler ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift ‚let me stage dive‘. Daraufhin hat mich Ski Mask zu sich auf die Bühne geholt.“

Stagedive-Unfall bei Open Air Frauenfeld – Österreicher verletzt sich

Der 19-jährige Stagediver hatte ursprünglich vor, „von der tieferen Bühne zu springen.“ Als der Österreicher nach Aufforderung von Ski Mask auf die Bühne gelangte, ging der Rapper jedoch auf die höhere Bühne. Nach einem Blick in die Menge wusste der 19-Jährige: „Alle Augen waren auf mich gerichtet, Es gab keinen Weg zurück. Ich habe mir nicht viel dabei überlegt.“ In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie er in einen Teil der Zuschauer springt, wo sich nicht viele Personen aufhielten.

Statt auf den Händen der Fans, landete er unsanft auf dem Boden. Die Zuschauer hatten ihn vor seinem Sprung gewarnt, dass er nicht springen solle. Bei seinem Sturz hatte der Österreicher Glück im Unglück. Wie Sanitäter ihm mitteilten, brach er sich wohl nur den Mittelhandknochen und zog sich Schürfwunden zu. Ins Krankenhaus wollte der Österreicher in der Schweiz nicht gehen, auch weil ihn das im Ausland durchaus teuer zu stehen kommen könnte.