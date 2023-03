Schüsse in Kirche: Mehrere Tote und Verletzte in Hamburg – Polizei geht von Amoktat aus, Täter offenbar tot

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl, Mark Stoffers, Sophia Lother

In einem Zentrum der Zeugen Jehovas in Hamburg sind Schüsse gefallen. Es gab Tote und Verletzte, laut Polizei starb auch der mutmaßliche Täter.

Update von Freitag, 10. März, 06.12 Uhr: Am Donnerstag (9. März) sind in einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg mehrere Menschen erschossen und weitere Menschen schwer verletzt worden. Der Angriff ereignete sich laut Polizeiangaben am Donnerstagabend im Stadtteil Groß Borste. Dort hätten Beamte anschließend „eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte“. Es werde derzeit nicht von weiteren Tätern ausgegangen, hieß es am Freitagmorgen.

Zunächst fahndete die Polizei noch nach möglichen weiteren Tätern, am Freitagmorgen erklärte sie dann aber: „Nach aktuellem Sachstand gehen wir von einem Täter aus.“ Auch eine am Abend zunächst ausgegebene amtliche Gefahrenwarnung wurde am Freitagmorgen kurz nach 03.00 Uhr wieder aufgehoben. Auch das ZDF warnte die TV-Zuschauer – während Maybrit Illner lief, brachte das ZDF ein Warnsignal an die Bevölkerung zustande.

In dem dreistöckigen Gebäude der Zeugen Jehovas fand den Angaben zufolge am Abend eine Veranstaltung statt. Die Schüsse fielen laut Polizei gegen 21.00 Uhr. Einsatzkräfte der Polizei seien in der Nähe und wenige Minuten später am Tatort gewesen und dann „sehr schnell in das Objekt eingedrungen“. Im Gebäude fanden die Beamten den Angaben zufolge mehrere Tote und Schwerverletzte.

Update von Donnerstag, 9. März, 23.58 Uhr: Nach den Schüssen in einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg gibt es nun weitere Informationen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, stuft die Hamburger Polizei die Schüsse als Amoktat ein.

Die Gefahrenwarnung rund um das Gotteshaus der Zeugen Jehovas soll nach Angaben eines Polizeisprechers zeitnah auslaufen. Nach jetzigem Stand sei nicht damit zu rechnen, dass ein Täter flüchtig sei, also keine Gefahr im Umfeld mehr bestehe. Angehörige sollen sich in der Hoheluft Schule melden, erklärte ein Sprecher gegenüber Reportern von IPPEN.MEDIA vor Ort.

Schüsse in Kirche: Tote und Verletzte in Hamburg – Polizei nennt Details

Erstmeldung von Donnerstag, 9. März: Hamburg – Großeinsatz der Polizei in Hamburg. In einem Zentrum der Zeugen Jehovas im Stadtteil Großborstel sind mehrere Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Zudem sollen mehrere Menschen verletzt worden sein – darunter auch zum Teil schwerverletzt. Übereinstimmende Medienberichten zufolge soll es zu sechs Toten gekommen sein. Noch unbestätigt ist ein mögliches weiteres Opfer.

Wie ein Sprecher der Hamburger Polizei, Holger Vehren, zu IPPEN.MEDIA sagte, seien gegen 21 Uhr Notrufe bei der Polizei eingegangen. Es wurde gemeldet, dass während einer Veranstaltung der kirchlichen Gemeinde Schüsse gefallen seien. Da die Polizei sich bereits in der Nähe des Gebäudes aufhielt, seien die Einsatzkräfte schnell vor Ort gewesen. „Als Sie in das Objekt rein gegangen sind, haben sie bereits festgestellt, dass Personen – offensichtlich durch Schussverletzungen – angegriffen worden sind.“ Menschen seien schwer, einige tödlich verletzt worden. Zur genauen Anzahl an Toten und Verletzten könne man sich noch nicht äußern.

Schüsse in Hamburg: Mehrere Tote und Verletzte – Polizei nennt Details

Weiter berichtet der Sprecher, dass die Einsatzkräfte offenbar noch selbst Schussgeräusche im Gebäude wahrgenommen hätten. Im Gebäude selbst seien mehrere Personen angetroffen worden. Ob es sich dabei um den Täter handel, sei noch unklar. Auch ob es mehrere Täter gebe, sei noch nicht geklärt. Es gebe jedoch bislang keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter.

Nach Angaben von Reportern von IPPEN.MEDIA vor Ort wurde das Gebiet nach den Schüssen im Deelböge in Hamburg weiträumig abgesperrt. Neben Sanitätern, die vor Ort, die Verletzten auf der Straße in Rettungswagen behandeln, ist ebenfalls die Feuerwehr und das SEK an Ort und Stelle im Hamburger Stadtteil an der Grenze zum Stadtteil Alsterdorf.

Schüsse in Hamburger Kirche: SEK vor am Einsatzort – Gebiet weiträumig abgesperrt

Umliegende Krankenhäuser wurden wegen eines Massenanfalls an Verletzten alarmiert, während Rettungskräfte den Noteinsatz bestätigten. Die Feuerwehr ist ebenfalls im Einsatz. Hilfsorganisationen werden aufgrund der vielen Verletzten hinzugezogen. Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Bereich. Auch Entschärfer der Polizei sind vor Ort, wie Reporter vor Ort berichteten.

Die Hintergründe der Schüsse sind bisher noch unklar und die Anzahl der Toten und Verletzten ist bisher von offizieller Seite nicht bestätigt. „Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor. Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen“, erklärte die Polizei Hamburg auf Twitter.

Via der Nina Warnapp wurde die Bevölkerung alarmiert. In der Meldung ist zu lesen: „Schadensereignis: Am heutigen Tage gegen 21:00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche.“ Auch hier wird betont, dass die Straßen im Bereich gesperrt sind. Die Bevölkerung ist dazu angehalten, den Gefahrenbereich zu meiden. Personen im Gefahrenbereich sollen vorläufig nichts ins Freie gehen. (Elias Bartl, Sebastian Peters, Mark Stoffers, Sophia Lother)