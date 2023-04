Verkehrsanbieter stoppt Vorverkauf von 49-Euro-Ticket nach Hackerangriff

Von: Romina Kunze

Lange wurde es herbeigesehnt, nun ist es da: das 49-Euro-Ticket. Schon der erste Vorverkaufstag hat gezeigt, dass die Nachfrage groß ist. Doch auch digitale Probleme gab es.

Hannover – Nun ist es da: Am Montag (3. April) ist das lange angekündigte „Deutschland“-Ticket in den Vorverkauf gegangen. Für 49 Euro können Inhaberinnen und Inhaber dieser Bahnkarte ab 1. Mai bundesweit den Nah- und Regionalverkehr von Bus und Bahn nutzen. Und schon am ersten Tag boomte vielerorts die Nachfrage.

So einheitlich das Reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ab Anfang Mai für die Nutzerinnen und Nutzer dann auch wird, so vielfältig ist mitunter das Ticket selbst: sowohl in Digitalform auf dem Handy, als physisch als Chipkarte als auch als Papierkarte wird es bei den Verkehrsunternehmen und der Deutschen Bahn angeboten. In Hannover führte die digitale Verkaufsform des Tickets am ersten Vorverkaufstag zu Problemen.

Nach Hackerangriff: Verkehrsgesellschaft in Hannover stoppt Vorverkauf des 49-Euro-Tickets

„Aus technischen Gründen ist eine Buchung des Deutschlandtickets vorerst leider nicht möglich“, hieß es auf der Homepage des Großraumverkehrs Hannover (GVH). Was zunächst nach einer Überlastung des Systems aufgrund von erhöhter Anfrage anmuten ließ, entpuppte sich als digitale Sicherheitsmaßnahme der Verkehrsgesellschaft in Hannover.

Dort hat der Vorverkaufsstart des neuen deutschlandweiten Bahn-Tickets nicht nur Menschen, die künftig günstig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen, angelockt. Wegen eines Hackerangriffs musste der Vorverkauf für das 49-Euro-Ticket vorerst eingestellt werden, wie ein Sprecher der GVH am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte.

Digitale Sicherheit: Darauf sollten Sie beim Kauf des 49-Euro-Tickets achten

Demnach wurde der Vorverkauf am Vormittag gestoppt, da Kunden wegen des Hackerangriffs keine Buchungsbestätigung erhalten hatten. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und werden Sie unter anderem an dieser Stelle sofort informieren, wenn die Buchungsmöglichkeit wieder besteht“, hieß es auf der Internetseite der Verkehrsgesellschaft weiter.

In Hannover musste der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets nach einem Hackerangriff gestoppt werden. Aufgefallen ist die Cyberattacke, da Kundinnen und Kunden nach dem Erwerb keine Buchungsbestätigung erhalten hatten. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/picture alliance/dpa

Die GVH verwies auf die Möglichkeit, das 49-Euro-Ticket in der Zwischenzeit bei anderen Verkehrsanbietern kaufen zu können. Das Deutschlandticket wird neben der Deutschen Bahn auch bei den jeweiligen Verkehrsgesellschaften des Nah- und Regionalverkehrs angeboten; oftmals sowohl in physischer als auch digitaler Form. Eine Sonderregelung des Vorverkaufs führte auf der Homepage der Deutschen Bahn indes zur Verwirrung.

Ob es auch bei anderen Unternehmen zu Hackerangriffen gekommen ist, ist nicht bekannt. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten darauf achten, nach dem Erwerb eine Buchungsbestätigung zu erhalten und gegebenenfalls beim Unternehmen nachfragen. Darüber hinaus gibt es beim Deutschlandticket-Vorverkauf noch weiteres zu beachten. (dpa/rku)