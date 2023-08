Vater soll drei Monate alten Sohn ertränkt haben

In Berlin wurde ein drei Monate altes totes Baby aufgefunden. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein drei Monate altes Baby wird im Osten Berlins leblos in einem Auto gefunden. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse zur Todesursache und dem mutmaßlichen Täter.

Berlin - Nach dem Tod eines drei Monate alten Babys in Berlin ist der 37 Jahre alte Vater des Kindes festgenommen worden. Der Mann wird verdächtigt, seinen Sohn in einer Wohnung im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ertränkt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mitteilten. Der Verdächtige soll das Baby nach der Tat im Kofferraum seines Autos mit seinen Eltern in ein Krankenhaus in Marzahn-Hellersdorf gebracht haben, hieß es. Eine Reanimation in der Klinik blieb laut Polizei und Staatsanwaltschaft erfolglos. Das Kind wurde noch in der Nacht zu Samstag obduziert.

Zur Familie des Tatverdächtigen gehören laut Staatsanwaltschaft auch eine Ehefrau sowie eine fünfjährige Tochter, sie waren zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung. Der 37-Jährige kommt im Laufe des Samstags vor eine Ermittlungsrichterin wegen des Vorwurfs eines Tötungsdelikts. Die Ermittlungen dauern an. dpa