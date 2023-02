Valentinstag war gestern: Immer mehr Menschen feiern den „Galentine‘s Day“

Von: Romina Kunze

Ja, der „Tag der Liebe“ ist schön. Aber wäre ein „Tag der Freundschaft“ nicht auch ganz nett? Ob Single, vergeben, Mann oder Frau – der „Galentine‘s Day“ ist für alle.

Kassel – Bald ist er wieder so weit, der Tag, an dem sich Singles auf der ganzen Welt einsamer wohl kaum fühlen könnten: Valentinstag. Doch was tun am „Tag der Liebe“, wenn da niemanden zum lieben ist? Manch einer lässt da schon gerne mal die Rollläden runter und verkriecht sich mit einer Familienpackung Eis und Netflix auf der Couch. Andere beteiligen sich womöglich an weniger liebevollen, doch originellen Valentinstags-Aktionen.

Doch wer sagt, dass die Liebe nur in einer Partnerschaft vorkommen muss? Valentinestag war gestern, dafür feiern immer mehr Menschen den sogenannten „Galentine‘s Day“, der laut Cosmopolitan der „Freundschaft in all ihren Formen“ gewidmet ist. „Es an der Zeit, dass es im Februar um mehr als nur romantische Liebe geht“, schreibt das Frauenmagazin und erzählt vom US-amerikanischen Trend um den „G-Day“.

Valentinestag war gestern: Am „Galentine‘s Day“ steht die Freundschaft im Mittelpunkt

Hätte die Kult-Fernsehserie „Friends“ einen eigenen Tag; es wäre wohl der „Galentine‘s Day“. Dabei entspringt der „G-Day“ einer anderen Erfolgs-Sitcom. Die Idee zum „Freundschaftstag“ hatte die Figur Leslie Knope, gespielt von Amy Poehler, aus „Parks and Recreation“. Immer am 13. Februar lädt sie ihre besten Freundinnen ein, um mit ihnen – ohne männlichen Anhang – mal „richtig Gas geben“ zu können.

Name Galentine's Day Wann feiert man den Tag? 13. Februar Wem ist er gewidmet? Der Freundschaft Woher kommt er? Aus der Sitcom: Parks und Recreation

Zwar orientiert sich der Name „Galentine‘s Day“, der sich aus dem Begriff „Gal“ für weiblichen Kumpel und „Valentinestag“ zusammensetzt, zumindest rein begrifflich an dem Konzept von Leslie Knope als Tag für Freundinnen. Doch in der Praxis ist er viel inklusiver. Da er der Freundschaft gewidmet ist, können Männer ihn selbstverständlich auch feiern. Ebenso wie Vergebene. Denn ob man nun in einer Beziehung ist oder alleinstehend berührt das die Freundschaft ja in der Regel nicht.

Geschenk-Ideen, Rezepte, Grußkarten: Das Netz feiert den „Galentine‘s Day“ wie einen richtigen Feiertag

Der „Galentine‘s Day“ ist kein offizieller Feiertag; nicht mal in dem Sinne, wie es der Valentinstag ist. Doch bekommt die Freundschaft in den USA zunehmend mehr Raum und auch an traditionell eher familiäreren Feiertagen eine Variante. Wie etwa das „Friendsgiving“, an dem dem Amerikaner statt mit der Familie, mit Freunden Truthahn und Co. essen.

Ob ganz wie „Gründerin“ Leslie Knope aus der Sitcom „Parks and Recreation“ mit Cocktails und Brunch, oder auf der Couch: es gibt viele Arten, mit seinen Liebsten den „Galentine‘s Day“ zu feiern. © Imago

In den sozialen Netzwerken bekommt auch der „G-Day“ seit Längerem bereits regen Zuspruch. Unter dem Hashtag „#galentinesday“ finden sich auf Twitter, Instagram und Co. etliche Rezepte für Cocktails, Pralinen oder Torten sowie Party- oder Geschenk-Empfehlungen und Grußkarten. Regeln gibt es keine, individuelle Geschenk-Ideen oder originelle WhatsApp-Sprüche zu Valentinestag ziehen mit Sicherheit auch einen Tag vorher bei Freunden. Wer Leslie Knope Tribut zollen möchte, bleibt beim Brunch mit Waffeln und Drinks.

Boykottieren muss man denValentinestag aber deshalb nicht; auch als Single nicht. Denn: Der „Galentine‘s Day“ schließt schließlich den „Tag der Liebe“ nicht aus. (Romina Kunze)