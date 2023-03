Valencia: Fallas sind aufgebaut - Hier stehen die wichtigsten Figuren

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Die Fallas-Figuren in Valencia sind aufgebaut. Neun treten in der Königsdisziplin an. © Jorge Gil/dpa

Seit dem 15. März sind die berühmten Fallas in Valencia aufgestellt. Wo die wichtigsten Figuren in der spanischen Stadt stehen, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Fallas in Valencia: Hier stehen 2023 die spektakulärsten Figuren

Valencia - Wer kann, sollte sich die Fallas in Valencia anschauen. Das Fest in der Stadt in Spanien ist für seine riesigen Figuren aus Pappmaché bekannt, die in der Nacht vom 19. auf den 20. März verbrannt werden. Wo 2023 die wichtigsten Fallas-Figuren in Valencia stehen und welche Botschaften sie haben, erklärt costanachrichten.com.

Bei den Fallas in Valencia stehen die einzelnen Kommissionen, die die Figuren aufstellen, miteinander im Wettstreit. Je nach Budget sind die Fallas in verschiedene Kategorien eingeteilt, die Sección Especial ist die teuerste. 9 Fallas aus dieser Königsklasse sind seit dem 15. März in Valencia aufgebaut.