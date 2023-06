Video zeigt die letzte Aufnahme der Unglücks-Kapsel, bevor sie zur Titanic abtauchen wollte

Von: Jacob von Sass

Das Titanic-U-Boot „Titan“ soll schon am Sonntag implodiert sein. Eine Fotografin veröffentlicht die letzte Aufnahme der Unglücks-Kapsel.

Boston – Seit vergangenen Sonntag (18. Juni) galt das Titanic-U-Boot „Titan“ als verschollen. An Bord waren fünf Menschen, unter ihnen Stockton Rush, der Chef der Betreiberfirma der Unglücks-Kapsel. Aber auch ein gerade erst 19-Jähriger nahm an der Expedition aus Liebe zu seinem Vater teil. Nach tagelanger Suche herrscht jetzt traurige Gewissheit. Das Tauchboot implodierte wohl in Millisekunden, wodurch die Passagiere völlig überrascht wurden.

Das Ganze passierte schon am Sonntag, also kurz nach dem Verschwinden der „Titan“. Am Donnerstag (22. Juni) fand die US-Küstenwache dann die ersten Trümmerteile. Eine Fotografin, die auf der Videoplattform TikTok unter dem Namen abbijaxxxon bekannt ist, veröffentlichte jetzt die wohl letzte Aufnahme des U-Boots. Die 22-Jährige arbeitet laut Bild auf dem Mutterschiff des implodierten Tauchboots.

Eine junge Fotografin filmte, wie das „Titan“-Tauchboot zur Titanic aufbrach. © Screenshot/TikTok/AFP PHOTO/DIRTY DOZEN PRODUCTIONS/HANDOUT

22-jährige Fotografin macht letzte Aufnahme der Unglücks-Kapsel „Titan“

Auf dem Video zu sehen ist die junge Fotografin, die zufrieden in ihre Handykamera guckt. Im Hintergrund erkennt man ganz klein das U-Boot „Titan“, was sich anscheinend auf den Tauchgang zur Titanic vorbereitet. Dass es sich hierbei um die letzten Aufnahmen des Tauchboots vor dem Verschwinden und der Implosion handelt, konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner wissen. Sonst hätte die 22-Jährige das Ereignis wohl nicht so lapidar mit den Worten „gucke gerade zu, wie ein U-Boot zur Titanic abtaucht“ kommentiert.

Neben der letzten Aufnahme der „Titan“ findet man auf dem TikTok-Kanal der Fotografin außerdem ein Video, welches den 77-jährigen Franzosen Paul-Henri Nargeolet zeigt. Dieser soll die versunkene Titanic wohl schon 37 Mal gesehen haben. Jetzt starb er mit den anderen vier Passagieren bei dem Tiefsee-Unglück. (Jakob von Sass)