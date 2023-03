Auto kracht in Großraumtaxi: Fünf Tote bei fatalem Unfall nahe Karlsruhe

Von: Kai Hartwig

Der PKW und das Großraumtaxi sind nach der Kollision völlig zerstört. © Kevin Lermer/dpa

In der Nähe von Karlsruhe kommt es in der Nacht zum Samstag zu einem schweren Unfall. Fünf Menschen sterben, die Polizei ermittelt.

Eggenstein-Leopoldshafen – Ein heftiger Autounfall hat in der Nähe von Karlsruhe mehrere Menschenleben gefordert. Nach Polizeiangaben wurden bei dem fatalen Crash in Eggenstein-Leopoldshafen (Baden-Württemberg) fünf Menschen getötet. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Bei dem Unfall krachte ein Auto seitlich in ein Großraumtaxi. Erste Erkenntnisse der Polizei lassen darauf schließen, dass der Wagen in der Nacht auf Samstag mit vier Personen an Bord auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Großraumtaxi zusammenstieß.

Noch am Unfallort starben der Fahrer des Unfallwagens und seine drei Mitfahrer. Auch für einen Fahrgast des Großraumtaxis kam jede Hilfe zu spät. Mit schweren Verletzungen überlebten der Taxifahrer und ein weiterer Passagier des Großraumtaxis den Zusammenstoß. Zuerst hatte der SWR über den Unfall berichtet.

Zwei Fahrzeugwracks stehen auf der Straße am Ostring in Eggenstein nach einem schweren Unfall, bei dem fünf Menschen ums Leben gekommen sind. © Kevin Lermer/dpa

Ermittlungen der örtlichen Polizei sollen nun dabei helfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Laut einem Bericht von Bild.de sagte ein Polizeisprecher dem Portal, dass man zum jetzigen Zeitpunkt erhöhte Geschwindigkeit beim Unfallwagen nicht ausschließen könne. Eine Obduktion der Leiche des Fahrers wurde demnach angeordnet. Diese soll klären, ob der Mann nüchtern fuhr oder möglicherweise Alkohol oder Drogen konsumiert hat.

Dem Bericht zufolge ging der Notruf um 0.53 Uhr am Samstag (11. März) bei der Polizei ein. Der entstandene Sachschaden des Unfalls soll bei 50.000 Euro liegen. Die Unfallopfer sollen alle aus dem Landkreis Karlsruhe stammen, hieß es weiter. Auch in Bayern endete kürzlich ein Unfall mit einem LKW für zwei Menschen tödlich.