Urlaub 2023 für kleines Budget: Reise-Experte verrät besten Zeitpunkt zum Buchen

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Trotz steigender Kosten wollen viele auf das Reisen nicht verzichten. Experten verraten den besten Zeitpunkt, um den Urlaub 2023 günstig zu buchen.

Kingston upon Thames – Die gestiegenen Preise machen vielen Familien zu schaffen. Besonders in diesen Zeiten könnte ein Urlaub fernab der Heimat einen Ausgleich zum stressigen Alltag bieten – wenn dieser nicht selbst so hohe Kosten verursachen würde. Für diejenigen, die sich dennoch einen Urlaub 2023 leisten möchten, das Budget jedoch begrenzt ist, haben Reise-Experten nun Tipps verraten, wie für wenig Geld der bestmögliche Urlaub drin ist.

Unternehmen Travel Republic Gegründet 2003 Gründer Chris Waite, Paul Furner, Kane Pirie Hauptsitz Kingston upon Thames

Reise-Experte verrät besten Zeitpunkt zur Urlaub-Buchung 2023

Dabei sei insbesondere der Zeitpunkt und die Art des Angebotes entscheidend. Antonio Fellino, Geschäftsführer von Travel Republic, erklärt gegenüber thesun.co.uk: „Eine frühe Buchung bietet wahrscheinlich die besten Chancen auf ein gutes Angebot für den Sommerurlaub“. Dementsprechend empfiehlt er, bereits im Januar zu buchen.

Für einen entspannten Sommerurlaub 2023 empfehlen Experten, früh zu buchen. © IMAGO / Fokke Baarssen

„Die Preise werden in den ersten Monaten des Jahres am niedrigsten sein, um Buchungen zu fördern, und werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2023 steigen.“ Er gehe davon aus, dass auch Schnelligkeit bei der Buchung eine Rolle spielt, da die besten Preise schnell vergriffen sein werden.

Reise-Experten vermuten: Wer länger mit der Urlaubsbuchung 2023 wartet, zahlt mehr

Dafür seien insbesondere die steigenden Preise verantwortlich. Fellino ist davon überzeugt, je länger Urlauberinnen und Urlauber mit ihrer Buchung warten, umso höhere Kosten haben sie zu erwarten. Das hätte bereits ein Teil der Nutzer von Travel Republic bemerkt: „Viele Urlauber wollen ihren Urlaub Anfang nächsten Jahres buchen, nicht nur, weil sie sich auf etwas freuen möchten, sondern auch wegen der steigenden Lebenshaltungskosten“.

Deshalb würden die Zugriffe auf die Website derzeit ansteigen. Zuletzt gab es zum Black Friday einen signifikanten Anstieg von Buchungen, „was angesichts des wirtschaftlichen Hintergrunds und der Tatsache, dass alle dieses Jahr mehr denn je einen Deal wollen, nicht überraschend ist“, so Fellino. Wer es nicht so eilig mit dem Urlaub hat und sogar noch warten möchte, könne also auch im kommenden Jahr am Black Friday, der am 24. November sein wird, gute Angebote machen. Für mehr Freizeit am Stück können Urlauber zudem ihre Urlaubstage mit Brückentagen 2023 wieder effizient planen.

„Pauschalreisen werden Revival erleben“: Experten raten zu All-Inclusive-Angeboten 2023

Auch die Art des Angebotes sei bei der Buchung für den Urlaub 2023 entscheidend. Fellino empfiehlt in diesem Jahr vor allem All-inclusive-Angebote, die eine gute Option für Reisende mit kleinem Budget sein könnten. „All-inclusive-Urlaube erfreuen sich bei Familien und Menschen, die in diesen unsicheren Zeiten Sicherheit und Stabilität suchen, großer Beliebtheit, wobei Spanien und Portugal in diesem Sektor einen hohen Stellenwert einnehmen“. Laut Experten gehört auch Mallorca 2023 wieder zu den günstigen Reisezielen für den Sommer-Urlaub.

Die günstigen Urlaubsländer 2023 Argentinien (1 Euro = 187,22 argentinische Peso) Türkei (1 Euro = 19,93 türkische Lira) Usbekistan (1 Euro = 11.894,00 usbekische So’m) Sri Lanka (1 Euro = 387,94 Sri Lanka Rupien) Kolumbien (1 Euro = 5037,80 kolumbianische Peso) Brasilien (1 Euro = 5,56 brasilianische Real) Gambia (1 Euro = 66,02 Dalasi) Ägypten (1 Euro = 26,36 ägyptische Pfund) Quelle: reisereporter.de, Stand 27.12.2022

Das sieht auch Verbraucherexperte Harry Wallop so. Gegenüber thesun.co.uk vermutet er: „Ich denke, Pauschalreisen werden ein ziemliches Revival erleben, weil Sie mehr oder weniger jetzt buchen können und wissen, dass dies der Preis ist, den Sie am Ende zahlen werden, insbesondere wenn es sich um All-inclusive handelt“. Wer ohne All-inclusive bucht, würde zwar denselben Preis für Flug und Übernachtung zahlen, jedoch würden beispielsweise die Kosten für Verpflegung dann im Laufe des Jahres voraussichtlich steigen.