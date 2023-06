Schwere Unwetterlage am Donnerstag: Heftige Gewitter mit Tornadogefahr, Superzellen und Hagel

Von: Kathrin Reikowski

Deutschland steht ein Unwetter-Donnerstag bevor: Meteorologen erwarten die „erste großflächige Unwetterlage des Jahres“.

Wiesbaden – „Die Lage könnte ziemlich brisant werden“, meint Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net: Am Donnerstag ziehen Gewitter vom Süden Deutschlands in den Norden – wo sie niedergehen, ist noch schwer vorherzusehen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor einer „Schwergewitterlage“. Gebietsweise sei laut DWD mit teils extrem „heftigem Starkregen, großem Hagel und Sturm- bzw. Orkanböen“ zu rechnen. Für die Mitte und den Osten Deutschlands kann der DWD derzeit nicht ausschließen, dass sogar Tornados auftreten.

Die gute Nachricht folgt aber: Das Wetter wird sich laut Jung am Freitag wieder beruhigen. Nur in der Südosthälfte seien dann noch Gewitter oder gewittriger Starkregen möglich – aber auch hier zeige sich die Tendenz, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt. Die heftigsten Unwetter sind also für Donnerstag, einen Tag nach dem Beginn des kalendarischen Sommers, zu erwarten.

Wetter in Deutschland: Superzellen wüten - in manchen Regionen kann es heftig werden

Davor sind am Donnerstag aber erstmal Höchsttemperaturen angesagt: Spitzenwerte von 35 bis 37 Grad können erreicht werden. Wetteronline prognostiziert für den Süden Deutschland Werte zwischen 29 und 34 Grad, für die Nordhälfte leicht kühlere 25 bis 28 Grad. Ab dem späten Nachmittag ist dann aber mit Gewittern zu rechnen.

„Es wird nicht jeden treffen, aber dort, wo eine Superzelle wütet, kann es zu großen Schäden kommen“, warnt Jung. Wo genau, lässt sich bisher nicht festlegen. Erst „wenn die ersten Gewitterzellen entstanden sind, kann man genau abschätzen, wie sich diese entwickeln werden und wohin sie ziehen, dann können die Wetter- und Unwetterwarnungen sehr konkretisiert werden.“ Jung rät daher dazu, die aktuellen Warnungen vor Gewitter und Unwetter genau im Auge zu behalten.

Was ist eine Gewitter-Superzelle? Superzellen sind in ihrer mächtigsten Ausprägung die räumlich und zeitlich größten und gefährlichsten Gewittergebilde. Sie können an ihrer Basis einen Durchmesser von 20 bis 50 km erreichen“, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Sie wüten meist wenige Stunden, können aber auch bis zu 12 Stunden anhalten. Im Inneren hat die Gewitterzelle demnach starke Aufwinde, die ihren Motor darstellen. Dadurch, dass im vorderen Bereich der Superzelle Luft angesaugt wird, können hier Tornados entstehen.

Unwetter in Deutschland: Hagel, Starkregen und Orkanböen können für Chaos sorgen

Die Schwüle der vergangenen Tage vertreibt das anstehende Unwetter zwar, aber: Am Donnerstag tobt das Wetter noch durch Deutschland - auch dort, wo keine Superzellen oder Tornados auftreten. „Hagel, Starkregen und Orkanböen können für heftiges Chaos sorgen“, meint Jung. Wetteronline.de sieht die Prognose für heftige Gewitter durch zwei Faktoren bestätigt: Gewittern stehe derzeit besonders viel Energie (Convective Available Potential Energy) zur Verfügung. Andererseits sei die Windscherung erhöht - die Unterschiede zwischen Windrichtungsänderungen und Windgeschwindigkeiten in oberen und unteren Luftmassen. Das mache Gewitter langlebiger.

Durch die schweren Gewitter und Unwetter wird dann aber immerhin die ganz große Schwüle aus Deutschland vertrieben. „Besonders am Samstag und Sonntag scheint dann meist wieder die Sonne vom wolkenlosen Himmel herab. Dann stellt sich wieder ideales Bade- und Ausflugswetter ein“, so Jung. (kat)