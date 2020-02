Unwetter in Deutschland: Schneechaos und Überflutungen nach heftigen Regenfällen

Dichtes Schneetreiben und heftige Unwetter sorgen in Teilen Deutschlands für Chaos. Nach Dauerregen und Orkanböen ist die Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz. Es herrscht Hochwasser-Alarm.

Orkanböen, Dauerregen und Schneefall - Unwetter in Deutschland haben für Chaos gesorgt.

Besonders Süddeutschland hat es in der Nacht auf Dienstag (4. Februar 2020) getroffen.

Nach der Sturmfront warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch weiter vor Dauerregen.

München - Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen - nach den heftigen Regenfällen und der stürmischen Nacht mit Orkanböen haben die Einsatzkräfte noch alle Hände voll zu tun.

Unwetter in Deutschland: Orkanböen und Starkregen

In der Nacht musste die Feuerwehr in Konz Menschen aus einem Haus retten, das von Wassermassen eingeschlossen war. Ein Weiher war über das Ufer getreten. Überschwemmte Straßen mussten gesperrt werden.

Der Wasserstand der Mosel bei Trier war Dienstagmorgen bei 8,40 Metern (normaler Pegelstand: 3,25 Metern). Die Mosel mündet bei Koblenz im Rhein. Nach starken Niederschlägen* in Frankreich werde der Wasserstand nun überall an der Mosel steigen, sagte ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. In Saarbrücken (Saarland) sperrte die Polizei am frühen Morgen die Stadtautobahn. Nachdem die Saar über die Ufer getreten ist.

+ Autobahn wegen Hochwasser gesperrt: In Saarbrücken ist die Innenstadt überschwemmt und ein Teil der A620 überflutet. © dpa / Oliver Dietze

In Stetten am kalten Markt bei Sigmaringen fiel ein Baum auf ein Wohnhaus, durchschlug das Dach und beschädigte drei Autos. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 60000 Euro.

„Unwetter hält Polizei und Feuerwehr in Atem“, twittert die Polizei in Freiburg und warnt vor umgestürzten Bäumen. „Bitte meidet die Dämme der größeren Flüsse in unserer Region“, schreibt die Polizei.

⛈️ Das #Unwetter hält Einsatzkräfte in Atem



Im gesamten Präsidiumsbereich kommt es durch umgestürzte Bäume zu Gefahren im #Straßenverkehr - wir bitten um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme.



Bitte meidet die Dämme der größeren Flüsse in unserer #Region.#Polizei #Freiburg pic.twitter.com/GSNfkv29ws — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) February 4, 2020

Der Rhein-Pegel in Köln wird bis Donnerstag wahrscheinlich auf etwa 8,20 Meter steigen, berichtet wetteronline.de. Ab 8,10 Metern wird demnach die Promenade der Altstadt geflutet.

Unwetter in Deutschland: Bahn-Chaos in Bayern

In München (Bayern) nach dem heftigen Unwetter S-Bahn-Chaos, berichtet die tz.de*. Auch der Bahnverkehr im Umland liegt lahm. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Der Pegel an der Isar-Pegel steigt rasant.

Sowieso kam es in ganz Süddeutschland zu einem Bahn-Chaos am Dienstag. Zudemmusste der Stuttgarter Hauptbahnhof gesperrt werden.

Unwetter in Deutschland: Schneechaos legt Berufsverkehr lahm

Dichtes Schneetreiben im Erzgebirge (Sachsen) - seit Dienstagfrüh herrscht Schneechaos. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz. Auf der B101 bei Schönfeld kommen Kraftfahrer nur mit Schneeketten voran, berichtet der mdr.de.

Auf dem Fichtelberg sind schon 20 Zentimeter Neuschnee gefallen, twittert kachelmannwetter. Schnee* gibt es dann auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Endlich ist der Winter da, freuen sich vielleicht einige. Obacht! Es kommt noch mehr vom Himmel. Die Aussichten auf das Wetter in Deutschland finden Sie hier.

