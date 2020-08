Explosionsgefahr: Meterhohe Flammen mitten in der Innenstadt - Tennishalle brennt komplett nieder

Großalarm: Rund 100 Einsatzkräfte kämpfen mitten in der Innenstadt gegen die Flammen. Meterhoch lodert das Feuer aus einer Tennishalle am Kurpark.

Unna - Am Ende steht nur noch das hölzerne Grundgerippe: Mitten in der Nacht ist in Unna in NRW eine große Tennishalle abgebrannt. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DRK versuchten vor Ort das Feuer in den Griff zu bekommen, aber sie hatten mit wiederkehrenden Problemen zu kämpfen: Immer wieder stürzten Teile der Tennishalle in Unna ein, berichtet wa.de*.

Gegen 23.55 Uhr wurde der Großbrand gemeldet. Die Tennishalle des "Tennisclubs Unna 02 Grün Weiß e.V." stand bereits in Vollbrand, als die rund 60 Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen. An die Halle grenzt ein Hundesalon und der Kurpark mit vielen alten Bäumen - alles war durch die Flammen bedroht.

Als eine Gasleitung Feuer gefangen hat, bestand schließlich Explosionsgefahr. Rund eine Stunde lang mussten die Einsatzkräfte das Gas in einer meterhohen Stichflamme abbrennen lassen, weil sie es nicht löschen konnten. Bei einem Löschangriff hätte sich das Gas verteilen können und mit dem Vollbrand für Explosionsgefahr gesorgt. *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.