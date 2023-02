NRW-Unternehmerin stirbt bei tragischem Bootsunfall in der Südsee

Eine Unternehmerin aus Plettenberg im Sauerland ist bei einem Bootsunfall auf Bora Bora gestorben. © eSchmidt via imago-images.de

Ein Schnorchelausflug endet für eine Unternehmerin aus Nordrhein-Westfalen tragisch. Sie starb bei einem Bootsunfall auf Bora Bora.

Mehr zum Thema Unternehmerin aus dem Sauerland stirbt bei tragischem Bootsunfall auf Bora Bora

Diese Nachricht schockierte Menschen im Sauerland (Nordrhein-Westfalen): Eine 52-jährige Unternehmerin aus Plettenberg starb unter tragischen Umständen bei einem Schnorchelausflug auf der Südseeinsel Bora Bora.

Die Unternehmerin befand sich nach Informationen von wa.de mit einer Freundin im Urlaub in der Südsee. Zusammen mit anderen Badegästen nahm sie an einem Schnorchelausflug teil, der wegen einer plötzlich aufkommenden starken Strömung abgebrochen werden musste. Beim Wendemanöver des Boots geriet die Urlauberin in die Schiffsschraube und zog sich schwerste Verletzungen zu.