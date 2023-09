Rettung der Eltern kommt zu spät – 2-Jähriger ertrinkt in Gartenpool

Von: Josefin Schröder

Teilen

Tragischer Vorfall im Garten einer jungen Familie. Nur kurz will eine Mutter reingehen, wenig später findet sie ihren eigenen Sohn leblos im Swimmingpool.

Brandenburg – Mit einem schweren Schicksal muss eine Familie aus Beelitz in Brandenburg nun fertig werden. Für ihren zweijährigen Sohn kam am Mittwoch jede Hilfe zu spät. Der Gartenpool wurde zu einer tödlichen Falle.

Tödlicher Unfall: Zweijähriger stirbt im heimischen Pool

Nach Angaben der Polizei ertrank der Zweijährige in einem kleinen Pool im Garten der Familie. Ein Sprecher der Polizei schilderte, dass sich die Mutter für kurze Zeit aus dem Garten ins Haus begab. In der Zwischenzeit muss der Junge in den Pool geklettert sein. Nach Rückkehr habe die Mutter ihren Sohn leblos im Pool vorgefunden.

Ein privater Pool wurde für ein zweijähriges Kind zur tödlichen Falle (Symbolbild). © IMAGO/Daniel Scharinger

Die eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Reanimation blieben erfolglos. Wie der Berliner Kurier berichtet, beendeten die Rettungskräfte die Reanimation nach einer Stunde. Der Junge starb an der Unfallstelle. Seelsorger kümmerten sich vor Ort um die Familie und Angehörigen. Laut Polizei werde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es außerdem am Mittwochabend in Bad Tölz. Im Zuge einer Auseinandersetzung wurde drei Menschen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen „versuchten Tötungsdelikts“. (jos/dpa)