Unfall auf der B51 in Osnabrück – Eltern und Kinder, darunter ein Säugling, sterben

Von: Sebastian Peters

Teilen

Die jungen Eltern und dessen beide Kinder starben noch an der Unfallstelle © Nord-West-Media TV/dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B51 in der Nacht zu Sonntag sind in Osnabrück vier Menschen getötet worden. Ein Auto und ein LKW waren zusammengestoßen.

Bohmte – Bei einem frontalen Zusammenstoß am Sonntag, 25. September 2022, zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Demzufolge ist das Fahrzeug der vierköpfigen Familie, besetzt mit dem 25-jährigen Vater, der 24-jährigen Mutter und dessen zwei Jungen im Alter von 8 Monaten und zwei Jahren, plötzlich in den Gegenverkehr gekommen.



Weitere Hintergründe zum tödlichen Unfall auf der B51 und was die möglichen Ursachen sein könnte, erfahren Sie bei der Kreiszeitung.de

Dort ist das Familienauto mit dem Lastwagen eines 41-jährigen Brummi-Fahrers zusammengestoßen. Ersthelfer, die den Unfall gegen 01:20 Uhr beobachtet hatten, betreuten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die zum Teil schwerst eingeklemmten Personen. Dabei gelang es den Helfern sogar ein Kind aus den Trümmern des Fahrzeugwracks zu befreien, so die Polizei. Die restlichen drei Insassen mussten durch die Feuerwehr mit schweren technischen Geräten aus dem Wrack geschnitten werden. Trotz der Bemühung der Retter verstarben alle vier Familienmitglieder noch vor Ort an der Einsatzstelle.