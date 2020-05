Tödlicher Unfall auf A4 - Motorrad kollidiert mit Auto 

Bei einem schweren Unfall auf der A4 bei Bad Hersfeld verunglückte eine Person tödlich. Nach Angaben der Polizei soll ein Motorrad mit einem Auto kollidiert sein.

Bad Hersfeld - Gegen 18.40 Uhr kam es am Dienstagabend (05.05.2020) auf der A4 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg), zu einem schweren Verkehrsunfall. Vermutlich kam es zwischen einem Motorrad und einem PKW zu einer Kollision in deren Folge der Motorradfahrer stürzte. Dabei zog sich der Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die A4 ist in Fahrtrichtung Westen zurzeit voll gesperrt. Näherere Einzelheiten zum Unfallgeschehen können derzeit noch nicht gemacht werden, wir berichten nach.