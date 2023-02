Ein 60-Jähriger entblößt sich in einer Textilsauna

Sauna (Symbolbild). © Bernd Weißbrod/dpa

Am Dienstag treibt sich in der Sauna des Thermalbads in Aalen ein Exhibitionist herum. Mehr dazu lesen Sie hier:

Die Polizei in Aalen (Ostalbkreis) sucht nach Hinweisen auf einen Exhibitionisten, der am Dienstagnachmittag in der Sauna der Limesthermen eine Frau belästigt haben soll. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Frau dort in der Textilsauna auf. Der etwa 60 Jahre alte unbekannte Mann, der sich ebenfalls in der Sauna befand, entblößte sich plötzlich vor der Frau. Was bislang über den Unbekannten bekannt ist, verrät die Schwäbische Post.