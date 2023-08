Unangenehmer Gestank über Köln: Das soll der Grund sein

Von: Jonah Reule

In Köln hält sich ein unangenehmer Gestank

In Köln sorgt seit zwei Tagen ein unangenehmer Gestank für Ärger. Aber was ist der Grund dafür? Kreisbauernverband und Ordnungsamt klären auf.

Köln – Seit Montag (21. August) ist in Köln ein unangenehmer Geruch wahrzunehmen. Am Dienstag (22. August) wurde er in mehreren Teilen Kölns wie etwa Braunsfeld (Stadtbezirk Köln Lindenthal) noch schlimmer. Auch in anderen Stadtteilen hat sich der Geruch bemerkbar gemacht. Doch woher kommt der unangenehme Gestank in der Domstadt? 24RHEIN hat mit dem Kreisbauernverband und dem Kölner Ordungsamt gesprochen, die eine Erklärung liefern.