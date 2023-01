„Habe einen Fehler gemacht“: Frau lässt sich Tattoo stechen und erfährt erst später geheime Bedeutung

Von: Kai Hartwig

Das Tattoo-Motiv einer umgedrehten Ananas hat auch eine Bedeutung, die nicht jedem Träger bewusst isst. © Screenshot / Tiktok.com

Die Entscheidung über ein Tattoo-Motiv ist nicht leicht. Lässt man es sich stechen, gibt es kein Zurück. Das mussten einige Frauen nun bitter erfahren.

München/Brisbane – Für einige Menschen hat sich schon einmal die Frage gestellt, ob man sich ein Tattoo stechen lassen soll. Dabei sollte die Entscheidung weise gewählt werden. Denn schließlich trägt man diese Art von Körperschmuck ein Leben lang mit sich rum. Daher fällt auch der Wahl des Motivs eine wichtige Bedeutung zu.

Wie sehr man sich in diesem Punkt täuschen beziehungsweise zum „Opfer“ falscher Interpretationen machen kann, zeigte nun ein aktueller TikTok-Clip auf. Einige weibliche Tattoo-Fans, deren Wahl auf das gleiche Motiv fiel, ging jetzt ein Licht auf. Dabei hätten sie durch eine simple Google-Suche allen Ärger und jegliche unangenehme Missverständnisse vermeiden können. Doch der Reihe nach.

Umgedrehte Ananas: Tattoo hat geheime Bedeutung – und die ist eher schlüpfrig

Eine TikTok-Userin präsentierte kürzlich voller Stolz ihr neues Tattoo auf dem Unterarm in dem sozialen Netzwerk. Eine Freundin sah dies und fragte daraufhin bei WhatsApp nach: „Ist das eine umgedrehte Ananas?“, wollte sie wissen. „Nicht, wenn ich meinen Arm unten halte“, witzelte die Userin zunächst noch über die Frage. Doch ihre Freundin klärte sie via WhatsApp auf. „Ich könnte mich immer noch totlachen“, meinte sie: „Ich habe gerade herausgefunden, was eine umgedrehte Ananas bedeutet, hahahahaha.“

Die Tattoo-Trägerin ahnte böses und antwortete nur. „Bitte was? Moment, ich google.“ Gibt man bei Google die Worte „umgedrehte Ananas Bedeutung“ ein, spuckt das Suchportal eine eindeutige Erklärung aus. Eine auf den Kopf gestellte Ananas kann bedeuten, dass eine Person Swinger oder offen für einen Partnertausch ist.

„Ich habe einen Fehler gemacht“ – Tattoo mit umgedrehter Ananas auch Symbol der Swingerszene

Die Erklärung für die Bedeutung ihres Tattoo-Motivs trieb der TikTok-Userin wohl die Schamesröte ins Gesicht. Über die sexuelle Bedeutung hinter der umgedrehten Ananas hatte sie wohl nichts gewusst. Dass diese als Erkennungszeichen der Swingerszene – also für Personen mit wechselnden Partnern beim Geschlechtsverkehr – gilt, schockte sie.

Ihre Reaktion auf den Einwand der Freundin zu ihrem neuen Tattoo postete die Userin auf TikTok. Und schrieb dazu: „Ich habe einen Fehler gemacht.“ Ob das TikTok-Video samt Reaktion nachgestellt war oder nicht, blieb derweil unklar. So oder so bereute die Userin aber wohl ihr neues Tattoo mit der schlüpfrigen Bedeutung.

„Was war der Grund für diese Tätowierung? Ich sterbe vor Lachen“, kommentierte ein andere TikTok-User den Tattoo-Fail. „Es soll darstellen, dass ich ein Boss-Babe bin und das Dreieck ist mein Glückssymbol“, gab die Gefragte an. „Du würdest so oder so nicht gewinnen“, wandte ein weiterer Nutzer ein. Je nach Armhaltung würde die Ananas immer wieder verkehrt herum zu sehen sein. „Verwandle es einfach in Spongebobs Haus und füge ein paar Muscheln hinzu“, witzelte ein User, wie man das Tattoo noch retten könne.

Tattoo-Fail mit umgedrehter Ananas – mehrere TikTok-Userinnen kannten Bedeutung nicht

Doch mit ihrem Tattoo-Fail steht die TikTok-Userin aus Australien ganz und gar nicht alleine da. Eine US-Amerikanerin entschied sich ebenfalls für die umgedrehte Ananas als Motiv. Während eines Hawaii-Urlaubs ließ sie sich eigenen Angaben nach kurzentschlossen das Tattoo stechen. Die Doppeldeutigkeit erkannte sie erst danach.

„Ich wollte, dass sie auf dem Kopf steht, damit ich sie immer sehen kann“, meinte sie bei TikTok. „Und habe dann später herausgefunden, was eine auf dem Kopf stehende Ananas bedeutet“, ergänzte sie. Doch die junge Frau nahm ihren Tattoo-Fehler mit Humor und ließ das Motiv bislang auch nicht ändern.

Auch ein Star bereute vor einiger Zeit den neuen Körperschmuck voll und ganz. Über ihr Tattoo sagte sie schließlich, „dass dies nicht hätte passieren müssen.“ (kh)