Alien-Alarm? „Es schaut uns direkt an“: Familie meldet UFO im Garten – Polizei-Video zeigt grünen Lichtblitz

Von: Moritz Bletzinger

Der Familie steht der Schreck ins Gesicht geschrieben: Sie riefen wegen eines angeblichen UFOs die Polizei. © Screenshot/Youtube

Notruf in Las Vegas! Eine Familie wählte die 911, weil ein UFO in ihren Garten gestürzt sein soll. Ein Mann beschreibt eine über zwei Meter große Kreatur.

Las Vegas – Aliens in Las Vegas? Ein grüner Lichtblitz schoss Ende April über den Himmel in Nevada (USA). Und das nur kurz nachdem eine Familie panisch die Polizei anrief: Ein UFO sei in ihrem Garten abgestürzt.

Familie setzt UFO-Notruf ab: Waren da zwei Aliens in ihrem Garten? „Zu 100 Prozent nicht menschlich“

Und das UFO soll sogar besetzt gewesen sein. „Da ist eine etwa acht Fuß (ca. 2,40 Meter, d.R.) große Person daneben und eine andere darin. Und es hat große Augen und schaut uns direkt an“, sagte der merklich verängstigte Mann der Polizei am Telefon. Ton und Videoaufnahmen liegen CBS NEWS vor. Als die Polizei eintraf, beschreibt er noch einmal, was er gesehen habe. „Es war eine große Kreatur. Zu 100 Prozent nicht menschlich.“

UFO-Absturz in Las Vegas? Polizei filmt grünen Lichtblitz am Himmel – Ermittlungen ohne Erkentnisse

Am selben Abend, kurz nach dem Alien-Notruf, war ein grüner Blitz am Himmel zu sehen. Die Bodycam eines Polizisten hat ihn aufgenommen. Was war das? Und was hat die Familie in ihrem Garten gesehen? CBS News berichtet, die Polizei habe nach dem Vorfall mehrere Wochen ermittelt – ohne Erkenntnisse. Mittlerweile soll der Fall eingestellt sein.

„Ich und drei meiner Freunde haben genau 2021 in Texas genau das Gleiche gesehen“, kommentiert ein Youtube-User den Bericht, „der grüne Feuerball ist unverwechselbar das, was wir gesehen haben. Ich habe davor und seitdem nichts Vergleichbares gesehen und es bleibt die verrückteste Erfahrung meines Lebens.“

Zweifel an Alien-Sichtung in Las Vegas: Wieso gibt es kein Foto von der Kreatur?

Bilder von der angeblichen Kreatur gibt es allerdings nicht. Ein anderer User wundert sich darüber und schreibt: „Du willst mir erzählen, im Zeitalter der Technologie schafft es niemand, ein Foto von diesen ‚zehn Fuß großen, nicht menschlichen Kreaturen‘ zu machen?“

UFO-Sichtungen sorgen oft für große Diskussionen. Ist es Einbildung, Täuschung oder doch ein Besuch aus dem All? In einem UFO-Bericht beschäftigte sich das Pentagon mit unbekannten Flugobjekten und räumte ein, es gebe Sichtungen, die nicht vollständig zu erklären seien. Insgesamt 144 Begegnungen dieser Art hat das Militär zwischen 2004 und 2021 registriert. (moe)