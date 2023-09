Spektakuläre U-Boot-Aktion – Museum Speyer kippt 350-Tonnen-Koloss

Von: Marten Kopf

Speyer/Sinsheim - Um den Transport des ausrangierten U-Boots U17 realisieren zu können, planen die Technikmuseen ein absolutes Novum. Ende September wird der 350-Tonnen-Koloss kurzerhand gekippt.

Es war ein Transport der Superlative: Als das ausrangierte U-Boot U17 Mitte Mai nach langer Reise von Kiel über die Nordsee und die Niederlande den Rhein hinunter endlich im Technikmuseum Speyer (Rheinland-Pfalz) ankommt, hatte Menschen bundesweit das Spektakel verfolgt. Überall entlang des Rheinufers bestaunen tausende Schaulustige das seltene Schauspiel, das sich da bietet.

U-Boot-Transport durchs Neckartal – Spezialgerät dreht U17 um 90 Grad zur Seite

Doch die Reise des ausgemusterten Riesen ist in Speyer keineswegs beendet. Ziel nämlich ist das Schwestermuseum im baden-württembergischen Sinsheim, wo es voraussichtlich im Sommer 2024 ankommen soll, wie SÜDWEST24 weiß. Der Knackpunkt: Wieder muss U17 auf dem Wasserweg transportiert werden, diesmal über den Neckar. Der wiederum führt durch Heidelberg, wo ihn die malerische Alte Brücke überspannt. Die verhältnismäßig niedrige Alte Brücke. Zu niedrig.

Damit der Transport trotzdem wie geplant über die Bühne gehen kann, wird U17 nun kurzerhand um 90 Grad auf die Seite gedreht. Was einfach klingt, ist bei einem 350-Tonnen-Stahlkoloss aber so eine Sache. Den kippt man nicht mal eben mit zwei Mann, da muss schon schwereres Gerät her.

Zum Transport über den Neckar muss U17 um 90 Grad gekippt werden. (Skizze) © Technik Museen Sinsheim Speyer

U-Boot-Drehung in Speyer für Schaulustige gut zu beobachten

Ende September ist es dann so weit: Die Drehvorrichtung für U17 wird geliefert und das Drehen als entscheidende Vorbereitung für den Weitertransport des U-Boots soll am aktuellen Standort auf dem Parkplatz des Technikmuseums in Speyer schon mal getestet werden. Ob dieses Vorhaben glücken wird, steht in den Sternen. Noch nie hat jemand ein solches Unterfangen realisiert.

Aber weil das U-Boot wie erwähnt auf dem Parkplatz des Museums steht, sind diese Arbeiten für Interessierte gut zu beobachten. Am 26. September soll die Drehvorrichtung positioniert werden, am Tag darauf, ab etwa 9 Uhr, wird U17 dann gekippt. Über die Dauer der einzelnen Arbeitsschritte kann das Museum vorab noch keine Auskünfte geben. Spannend dürfte es aber zweifellos werden. (mko/pm)