Mehr als 600 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Von: Katja Thorwarth

Ein Erdbeben in der Türkei fordert Hunderte Tote - auch in Syrien. © Ghaith Alsayed/dpa

Bei einem schweren Erdbeben in Gaziantep im Südosten der Türkei am Montagmorgen gibt es mehr als 600 Tote.

+++ 8.44 Uhr: Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei auf mehr als 600 gestiegen. In der Türkei wurden am Morgen laut Vizepräsident Fuat Oktay 284 Opfer gezählt. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden. Für Syrien nannte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh im Staatsfernsehen 230 Tote und mehr als 600 Verletzte in mehreren Provinzen. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Todesopfer.

+++ 8.20 Uhr: Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben alleine in der Türkei 284 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montag.

Mehr als 280 Tote nach Erdbeben alleine in der Türkei - Mindestens 300 Tote in Syrien

+++ 8.00 Uhr: Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind in Syrien nach Angaben der Hilfsorganisation SAMS mindestens 91 weitere Menschen ums Leben gekommen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer allein in Syrien auf mehr als 300.

In von der Regierung beherrschten Gebieten in Syrien kamen nach offiziellen Angaben zudem mindestens 237 Menschen ums Leben. Mehr als 600 Menschen seien verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem Staatsfernsehen.

Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit zahlreichen Toten

Erstmeldung, am Montag, 8.00 Uhr: Gaziantep - Bei dem schweren Erdbeben in Gaziantep im Südosten der Türkei am Montagmorgen hat es zahlreiche Tote gegeben. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet starben nach offiziellen Angaben alleine im Norden Syriens mindestens 111 Menschen. Es seien 111 Tote und 516 Verletzte in den Provinzen Aleppo, Latakia und Tartus festgestellt worden, erklärte das syrische Gesundheitsministerium am Montag. Das Beben der Stärke 7,8 hatte sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Türkische Behörden meldeten mindestens 76 Tote.

Die US-Erdbebenwarte USGS hatte die Stärke des Bebens in der Nähe von Gaziantep mit 7,8 angegeben. Laut der türkischen staatlichen Katastrophenschutzbehörde AFAD hatte das Beben eine Stärke von 7,4.

Erdbeben im Südosten der Türkei: Stärkstes Beben seit Jahrzehnten

Nach Angaben des USGS ereignete sich 15 Minuten später ein weiteres Beben der Stärke 6,7. In Onlinediensten veröffentlichte Bilder zeigten zerstörte Gebäude in mehreren Städten im Südosten der Türkei. In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, „wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen“. Die Menschen werden aufgefordert, sich im Freien aufzuhalten.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. Das aktuelle Erdbeben gilt schon am frühen Morgen als eines der stärksten in den letzten Jahrzehnten. (ktho/AFP/dpa)