Tübinger Oberbürgemeister Boris Palmer provoziert in Talkshow und erhält dafür Kritik

Grünen-Politiker Boris Palmer war am Mittwochabend zu Gast bei der Talkrunde von Sandra Maischberger. Dort provozierte er den anwesenden SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach mit einem Corona-Witz. Im Netz wird er dafür kritisiert.

Tübingen - Boris Palmer, Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen, eckt immer wieder an und gerät in die Schlagzeilen. Am Mittwochabend gastierte der Grünen-Politiker in der ARD-Talkrunde von Sandra Maischberger, wo er unter anderem auf Karl Lauterbach traf.

Wie BW24* berichtet, provozierte Boris Palmer den SPD-Gesundheitsexperten mit einem Corona-Witz. Im Netz wird er dafür belächelt, erhält aber auch Kritik.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken, traten im Frühjahr diverse Maßnahmen in Kraft, die das Leben der Bevölkerung stark einschränkten. Dies führte zu zum Teil massiven Protesten. Nach Ansicht von Boris Palmer seien viele Corona-Skeptiker jedoch beiseite gedrängt worden (BW24* berichtete).