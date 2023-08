Trauriges Schicksal: Hund Snoopy wäre fast verhungert

Von: Jonah Reule

Hund Snoopy war abgemagert und befand sich in lebensbedrohlichem Zustand. Doch nun geht es allmählich bergauf für den Vierbeiner.

Köln – Er bekam von seinem Besitzer offenbar nichts zu fressen und wäre fast verhungert. So erging es dem Hund Snoopy in Köln (NRW). Erst als Nachbarn einschritten, konnte der Hund aus einer Wohnung geholt werden. Nun wird der Vierbeiner im Tierheim Köln-Dellbrück in Köln-Mülheim (Stadtbezirk Köln-Mülheim) aufgepäppelt.

Hund wurde nicht gefüttert: Snoopy aus Köln gerät in „lebensbedrohlichen Zustand“

Im Tierheim Dellbrück wird ein zuvor fast verhungerter Hund wieder aufgepäppelt (Symbolfoto). © Thomas Hahn/Eibner/Imago

Snoopy ist wahrscheinlich ein Kangal-Mischling, ganz klar ist laut Instagram-Post des Tierheims offenbar nicht. Auf Fotos ist zu sehen, wie der Hund an vielen Stellen bis auf die Knochen abgemagert ist. „Wie es zu diesem fast lebensbedrohlichen Zustand kommen konnte“, sei den Mitarbeitern des Tierheims ein Rätsel, heißt es in dem Post.

Tierheim Dellbrück: Snoopy soll durch Mahlzeiten wieder an Gewicht zunehmen

„Wir versuchen Snoopy nun ganz langsam aufzupäppeln“, teilte das Tierheim mit. Damit das gelingt, bekommt Snoopy dort von den Tierpflegern alle zwei Stunden eine kleine Portion Futter. So soll erreicht werden, dass der Hund bald wieder mehr Gewicht bekommt. Außerdem scheint sich Snoopy im Tierheim wohlzufühlen. „Seine Lebensgeister sind glücklicherweise nicht verhungert, er genießt jede Zuwendung und vor allem die Mahlzeiten“, so das Tierheim.

Abgemagerter Hund landet im Tierheim: Viele Menschen wünschen Snoopy rasche Besserung

Auf Instagram wurde der Post des Tierheims bereits über 540 Mal kommentiert. Viele der User brachten dabei vor allem ihr Mitgefühl für Snoopy zum Ausdruck. „Wir wünschen Snoopy das Beste und hoffen, dass ab jetzt nur noch alles bergauf geht“ und „Mir fehlen die Worte. Alles Gute für Snoopy“ sind nur zwei der vielen Kommentare.

Der Fall von Snoopy erinnert in Teilen an den Bunker-Hund Dexter aus dem Frühjahr. Denn auch Dexter landete im Tierheim, nachdem sich niemand um ihn gekümmert hatte. (jr)