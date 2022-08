Trauerfeier für von Polizei erschossenen Jugendlichen

Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen der Polizei auf einen 16-Jährigen protestierten in Dortmund mehrere hundert Menschen. © Roberto Pfeil/dpa

Fünf Schüsse treffen den Jugendlichen aus einer Maschinenpistole der Polizei bei einem Einsatz. Der 16-Jährige war noch gar nicht lange in Deutschland - und hatte auf der Flucht seine Familie verloren.

Dortmund - Hunderte Menschen haben am Freitag bei einer Trauerfeier in einer Dortmunder Moschee des in der Stadt von der Polizei erschossenen 16-Jährigen gedacht. Vertreter der muslimischen und afrikanischen Gemeinde in der Stadt forderten Aufklärung, warnten aber auch vor Vorverurteilungen. An der Feier nahmen auch Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche teil.

„Der Sachverhalt muss aufgeklärt werden“, sagte Merkez Konseyi, der Sprecher des Rates der muslimischen Gemeinde in Dortmund, stellte aber klar: „Wir verbieten uns jede Schuldzuweisung.“ Wichtig sei nun der Zusammenhalt in der Stadt. „Die Tatsache, dass wir heute alle zusammenstehen, zeigt das eindeutig.“

Der 16-Jährige habe auf der Flucht alles verloren: seinen Vater, seine Mutter und seinen Bruder, sagte Oberbürgermeister Westphal. „Was für eine schwere Schicksalssituation für einen solchen jungen Mann.“ Er betonte aber, dass der Rechtsstaat alles tue, um aufzuklären. Man dürfe andere nicht vorverurteilen.

Der Jugendliche aus dem Senegal war laut der Stadt wohl im April nach Deutschland gekommen, in Dortmund war er erst seit Anfang August. Er wurde von einem Polizisten mit einer Maschinenpistole erschossen, nachdem er Beamte mit einem Messer angegriffen haben soll. dpa