Tragödie vereint Málaga und Deutschland: Der Untergang der „Gneisenau“

Das sinkende deutsche Kriegsschiff „Gneisenau“ vor dem Hafen von Málaga am 16. Dezember 1900. © Rathaus Málaga

Vor 122 Jahren sank das deutsche Kriegsschiff „Gneisenau“ vor dem Hafen von Málaga. Wie das Unglück mit 41 Toten Málaga und Deutschland bis heute fest zusammenschweißt, steht in diesem Artikel:

Málaga – Die Tragödie, die sich am 16. Dezember 1900 vor dem Hafen von Málaga abspielte, ist bis heute nicht in Vergessenheit geraten. Dem Untergang des deutschen Kriegsschiffs „Gneisenau“, der 41 Opfer und der selbstlosen Helfer aus Málaga werden jedes Jahr gedacht, wie costanachrichten.com berichtet.

Als an jenem Tag vor 122 Jahren ein schwerer Sturm aufzog, führte entweder ein Missverständnis zwischen Kapitän und Maschinenraum zu dem Unglück oder der Kaptän überschätzte sein Schiff und unterschätzte die Stärke des Unwetters an der Mittelmeerküste von Spanien. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. spendete Málaga zum Dank für die Rettungsversuche eine neue eiserne Fußgängerbrücke. Die toten deutschen Besatzungsmitglieder der „Gneisenau“ wurden auf dem Englischen Friedhof in Málaga begraben.