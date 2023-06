Badekleidung kaum zu sehen – Mallorca-Anwohner empört: „Schämt euch“

Von: Michelle Brey

Auf Mallorca sorgen Touristen bei den Einheimischen immer wieder für Unmut. © Clara Margais/dpa

Der Sommer ist da, viele Urlauberinnen und Urlauber zieht es auf die spanische Insel Mallorca. Der Tourismus ist Anwohnern jedoch oft ein Dorn im Auge.

Palma de Mallorca – Sie gilt als beliebtes Reiseziel und hat auch einiges zu bieten. Die Insel Mallorca besticht mit einzigartigen Stränden und atemberaubender Natur. Daneben ist auch der Ballermann ein Argument für viele, im Sommer auf die spanische Insel zu reisen. Für Einheimische ist der Tourismus-Ansturm jedoch nicht unbedingt ein Grund zur Freude. Zwei Traumbuchten werden regelrecht überrannt. Anwohner sehen eine „Invasion von Menschen“. Doch auch die Art und Weise, wie sich Touristinnen und Touristen teils kleiden, sorgt für Unmut.

Mallorca-Ärger: Badebekleidung bei Urlauberinnen vor Supermarkt kaum zu sehen

Wie die Mallorca Zeitung berichtete, beklagte sich ein Anwohnerverband über Frauen, die lediglich mit einem Tanga-Bikini einen Sparziergang über die „Bulevar“, eine Flaniermeile in der im Südwesten gelegenen Stadt Peguera, machten. Ein Foto auf der Social-Media-Plattform, gepostet vom Anwohnerverband Llotja Born, zeigt eine solche Situation. Drei Frauen, bekleidet mit einem Bikini, der durch die Rucksäcke so gut wie nicht zu erkennen ist, gehen an einem Supermarkt vorbei. Dieser liegt offenbar in einer Einkaufsstraße. Ob es sich bei den drei Frauen um Urlauberinnen handelt, bleibt zunächst offen.

Wie auch auf dem Ballermann, für den 2022 extra ein Dresscode eingeführt wurde, sei es in Peguera nicht erlaubt, so – also lediglich mit Badebekleidung – durch die Straßen zu schlendern. Das besagt laut Zeitung eine Verordnung. Den drei Frauen schien das wenig zu imponieren. Auch die Bußgelder, die sich laut Bericht im schlimmsten Fall im vierstelligen Bereich bewegen können, beirrten sie nicht – oder aber sie wussten nichts von der Verordnung und den Bußgeldern.

„Schämt euch“: Instagram-User verärgert über Badebekleidung in Fußgängerzone auf Mallorca

Unter dem Instagram-Posting des Anwohnerverbands häufen sich jedoch Kommentare, von aufgebrachten Usern. „Schämt euch!“, schrieb ein Nutzer. Es sei unverschämt gegenüber dem Gastgeberland und sollte eine Sanktion nach sich ziehen, fand er. „Ein wenig Respekt wäre angebracht. Nicht jeder ist angetan von so einem Anblick“, kommentierte ein anderer. Als „No-Go“ bezeichnete ein weiterer User die knappe Badebekleidung. Ein anderer Anwohnerverband wurde in den Kommentaren deutlich: „Das ist nicht der Tourismus, den wir verdienen!“

Auf Mallorca sorgt jedoch nicht nur die Bekleidung der Touristen für Wirbel. Auch ein gefährlicher Touristen-Trend stößt Einheimischen sauer auf. (mbr)