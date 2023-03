Tote Zwölfjährige: Ermittler befragen auch Kinder

Teilen

Zwei Polizisten in der Nähe des Fundorts der toten Zwölfjährigen. © Andreas Trojak/ wirSiegen.de /dpa

Im Fall des getöteten Mädchens suchen die Ermittler weiter nach Hinweisen zum Geschehen. Dabei sind auch Gleichaltrige befragt worden. Das sei „ganz normal“, sagte ein Polizeisprecher.

Freudenberg/Koblenz - Im Fall des getöteten zwölfjährigen Mädchens aus dem siegerländischen Freudenberg sind auch Kinder im ähnlichen Alter von den Ermittlern befragt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Es sei „ganz normal“, dass man in solchen Fällen Gleichaltrige anhöre. Man erhoffe sich mögliche Hinweise zum Geschehen. In dem Fall werde sehr intensiv ermittelt. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

Die Zwölfjährige war am vergangenen Samstag nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Nachhauseweg verschwunden und erst am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen tot entdeckt worden. Nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Schülerin Opfer eines Gewaltverbrechens.

Hinweise auf ein Sexualdelikt lagen ersten Angaben zufolge nicht vor. Ein Obduktionsergebnis wird im Laufe des Dienstag erwartet. dpa