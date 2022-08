Tornado wütet durch Landkreis Ravensburg – und zerstört Lagerhalle

Ein Tornado wütet durch den Landkreis Ravensburg. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Tornado wütet durch die Kurstadt Bad Wurzach bei Ravensburg und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Lesen Sie hier, was mit einer Lagerhalle geschehen ist:

Während sich zahlreiche Menschen in Baden-Württemberg am Freitag (5. August) über eine kurze Abkühlung vom Hitze-Sommer freuen, spielt das Wetter im Landkreis Ravensburg verrückt. Ein Tornado wütet durch die Kurstadt Bad Wurzach hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Unter anderem wird ein Dach von einer Lagerhalle geweht und landet mehrere hundert Meter entfernt in einem Maisfeld.

HEIDELBERG24 berichtet, welche Schäden der Tornado im Landkreis Ravensburg sonst noch angerichtet hat.

Nach der Hitze der letzten Tage und Wochen warnt der Deutsche Wetterdienst (dwd) für Freitag vor einem heftigen Unwetter in Baden-Württemberg mit Gewittern, Starkregen und heftigen Böen – teilweise sogar bis zu 100 Stundenkilometer! (dh)