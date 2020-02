Crash auf Skipiste mit Todesfolge: 14-Jähriger stößt mit Mann (53) zusammen

In Kössen (Tirol) ist es zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Ein Jugendlicher (14) stieß mit einem 53-Jährigen zusammen. Alle Versuche, den verletzten Skifahrer zu reanimieren, blieben erfolglos.

Am Freitagnachmittag kam es im Skigebiet Kössen zu einem Unfall mit Todesfolge .

kam es im Skigebiet Kössen zu einem Unfall mit . Ein Jugendlicher kollidierte mit einem 53-Jährigen.

kollidierte mit einem 53-Jährigen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Kössen – In Kössen (Tirol) ist es zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Ein 5 3-jähriger Deutscher fuhr gegen Nachmittag auf der Abfahrt Unterberg in Richtung Talstation und begann bereits zu bremsen. Zur selben Zeit war ein 1 4-jähriger Skifahrer vom Übungshang in Richtung Talstation unterwegs. An der Stelle, wo beide Abfahrten zusammentreffen, kam es zu einem Zusammenprall, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet. Beide Skifahrer stürzten und blieben auf der Piste liegen.

Skiunfall in Kössen: Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Die Angehörigen des Mannes leisteten sofort erste Hilfe. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und wurde vor Ort vom Notärzteteam reanimiert. Dennoch kam jede Hilfe zu spät, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 14-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

Auch eine beliebte TV-Moderatorin verletzte sich bei einem Hobby schwer.